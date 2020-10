Prymula opět ‚uvažoval nahlas‘. Čísla, kterými podmiňoval zpřísnění, nejdou změřit. Jen odvodit

„Pokud 30 až 40 procent obyvatel nebude respektovat opatření proti šíření koronaviru, vláda bude zřejmě muset přitvrdit,“ řekl v pondělí ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Když se server iROZHLAS.cz snažil zjistit, jak ministerstvo zjišťuje podíl lidí, kteří nařízení nedodržují, vyšlo najevo, že taková data neexistují. „Ta čísla jsou jenom ilustrativní, žádný konkrétní výpočet nebo soubor lidí není,“ vysvětlil Prymula. Praha 15:22 5. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle vyjádření Romana Prymuly na pondělního tiskové konferenci je v současnosti na stole asi šedesát různých opatření. Jejich souhrn i možné scénáře vývoje by měl ministr představit v pátek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr zdravotnictví v pondělí dopoledne vyšel po jednání vlády na tiskovou konferenci, aby zodpověděl dotazy ohledně zvládání koronavirové krize a případného zpřísňování vládních opatření. V rámci vysvětlování současného postupu mimo jiné upozornil, že pokud 30 až 40 procent obyvatel nebude nynější opatření dodržovat, bude vláda nucena v horizontu deseti dnů pravidla výrazně zpřísnit.

Server iROZHLAS.cz se snažil ověřit, z jakých dat ministr vychází a jak zjišťuje, kolik lidí opatření skutečně nedodržuje. Ukázalo se však, že příslušná data neexistují.

„Je to jenom ilustrace. Znamená to, že to opatření se nebude moci uplatnit, tím pádem budeme muset udělat další,“ vysvětlil Roman Prymula. Ještě na dopolední tiskové konferenci přitom ujišťoval, že se Česko v tuto chvíli nemusí ubírat cestou Izraele nebo Madridu, kde úřady zavedly plošnou karanténu.

Žádné konkrétní výpočty procent obyvatel, kteří nenosí roušky nebo se jinak snaží vládní nařízení obejít, ministerstvo k dispozici nemá.

Důsledky nedisciplinovaného chování se ale podle Prymuly automaticky projevují na modelech vycházejících z veřejně dostupných čísel o počtu denních přírůstků, procentu těžce hospitalizovaných nebo celkové protestovanosti.

„Ze zahraničních zkušeností čerpáme čísla, která ukazují, na kolik je to konkrétní opatření schopné se uplatnit a snížit křivku. A když se neuplatní v plné míře, je z toho jasné, že něco je v tom systému špatně, což je zpravidla chování té populace,“ upřesnil Prymula.

‚Vede úvahy nahlas‘

Právě Prymulovo „uvažování nahlas“ už kritizoval i premiér Andrej Babiš (ANO). Na otázku Blesku, jak daleko jsme od úplného vypnutí ekonomiky na 14 dní, které Roman Prymula avizoval jako nejčernější z možných scénářů, premiér odpověděl: „Panu ministrovi jsem doporučil, aby mluvil co nejméně. Jen dvakrát týdně. On vede úvahy nahlas.“ A dodal, že si zmiňovaný útlum ekonomiky nedokáže představit.

Podobný rozruch způsobilo v minulém týdnu také Prymulovo vyjádření při interpelacích o povinném registrování hostů v restauracích. Krok, který by měl teoreticky usnadnit trasování, ovšem ještě tentýž den sám Prymula na twitteru dementoval se slovy, že pravděpodobnost zavedení tohoto pravidla je jen okolo 10 až 15 procent.

Nikdo neřekl, že bude registrace v restauracích zavedena, je to jen teoretické opatření, pravděpodobnost asi 10–15 %. Je to jen bouře ve sklenici vody. — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 1, 2020

Až 60 možných opatření

Podle Prymulova vyjádření na pondělní tiskové konferenci je přitom v současnosti na stole asi šedesát různých opatření. Ta by měla být rozdělená do několika scénářů pokrývajících možných vývoj epidemie koronaviru v Česku. Jejich souhrn, stejně jako kritéria jednotlivých opatření, by měl ministr představit v pátek. Ještě předtím, v úterý, by plán dalšího postupu měla probírat vládní rada pro zdravotní rizika.

Prymula připustil chybu: Pracovní povinnost mediků měla být zmíněna ve vyhlášení nouzového stavu Číst článek

Od pondělní půlnoci už přitom v Česku platí nouzový stav. V jeho rámci jsou zavedená opatření s platností na dva týdny, podle kterých se uzavírají střední školy v oblastech s nejvyšším rizikem nákazy, ruší se hromadné akce ve vnitřních prostorách nad deset lidí a u venkovních nad dvacet účastníků. V restauracích rovněž může sedět jen šest lidí u jednoho stolu.

V současnosti je v České republice víc než 37 tisíc nakažených s onemocněním covid-19, z toho 1100 hospitalizovaných. V neděli došlo k dalšímu rekordnímu přírůstku, když bylo zaznamenaných 1841 případů, což je největší nedělní nárůst od začátku pandemie.