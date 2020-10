Jakmile bude kandidát, tak funkci předám, prohlásil ministr zdravotnictví Prymula

„Cítím politickou zodpovědnost, jsem připraven okamžitě rezignovat,“ řekl v neděli Roman Prymula (za ANO) v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT24. Zdůraznil ale také, že je potřeba, aby měl komu funkci předat. Česko se podle něj řítí do krize. S prezidentem Milošem Zemanem o situaci zatím nemluvil. Praha 12:16 25. 10. 2020 (Aktualizováno: 13:09 25. 10. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nemůžeme nechat ministerstvo bez hlavy v době, která je velmi krizová“ uvedl v neděli Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Cítím politickou zodpovědnost,“ přiznal Roman Prymula v Otázkách Václava Moravce. Situace podle něj zvedla vlnu negativních emocí, kvůli kterým je připravený okamžitě rezignovat.

Současný ministr ovšem zdůraznil, že musí mít nástupce, kterému funkci předá. „Nemůžeme nechat ministerstvo bez hlavy v době, která je velmi krizová. Jakmile bude kandidát, tak funkci předávám,“ řekl v neděli.

S prezidentem Milošem Zemanem podle svých slov o situaci výměně v čele ministerstva zdravotnictví ještě nemluvil, pouze krátce s kancléřem Vratislavem Mynářem.

‚Udělal jsem chybu‘

Firma dcery ministra Prymuly získala v létě po letech ve ztrátě státní dotaci 650 tisíc korun Číst článek

„Abych pravdu řekl, já do té pozice nešel jako politik. Opravdu jsem nepřemýšlel nad schůzkami se šéfem poslaneckého klubu hnutí, které mě nominovalo,“ uvedl Prymula ke středeční schůzce s Jaroslavem Faltýnkem (ANO).

Za schůzku se však omluvil. „Je to asi moje nezkušenost, udělal jsem zásadní chybu,“ uznal Prymula. Vymezil se ovšem proti tomu, že by opatření porušil.

Podle Prymuly se na středeční schůzce projednávala jednotlivá opatření a dění na půdě Parlamentu. „Pan Havrlant zřejmě do Prahy nejel jen kvůli této schůzce. Bavili jsme se o pilotním plošném testování. Využil jsem čas a prostor, když tam pan ředitel byl, abychom testování probrali,“ vysvětloval Roman Prymula.

V pořadu také potvrdil, že navrhl rekonstrukci správní rady VZP. Navrhoval prý výměnu osob, které byly spjaty s minulým vedením.

Až půl milionu nakažených

Ministr se vyjádřil i k prodloužení nouzového stavu, které považuje za nevyhnutelé. „Je na místě si položit otázku, zda mají ale další opatření smysl, protože pokud nevidíme odezvu těch opatření, to znamená jediné, že to dodržování není,“ uvedl v Otázkách Václava Moravce. Dodal, že pokud by byl nouzový stav prodloužen na měsíc a opatření by byla skutečně dodržována, tak by to mělo stačit.

Apeloval proto na firmy, aby zaváděly práci z domova, kdy je to možné, a rozdělily zaměstnance na skupiny. V případě, že se počty kontaktů nesníží, je podle něj ve hře i úplné uzavření, při kterém by fungovala pouze kritická infrastruktura.

Upozornil rovněž, že je v populaci velké procento pozitivních. „Když se podíváme na Slovensko, které v určitém regionu použilo antigenní plošné testování, tak zjistilo, že tam je 3,5 procenta pozitivních. Když to přepočítáme na Českou republiku, tak je to 350 tisíc. U nás bude ta nálož ještě větší než na Slovensku, dá se předpokládat, že tu bude 400 až 500 tisíc nakažených lidí,“ prohlásil ministr.

Omezená mise

„Bral jsem to tak, že moje mise je omezená na vyřešení této epidemie. Mým cílem nikdy nebylo sedět na postu ministra zdravotnictví,“ uvedl Roman Prymula ke své pozici na ministerstvu zdravotnictví.

Faltýnek překročil své pravomoci. Nemá se do toho montovat, dohlížím si na to sám, říká Babiš Číst článek

Ještě v pátek přitom sdělil, že sám rezignovat nehodlá. V neděli nicméně v rozhovoru pro iDnes.cz připustil, že by rezignaci mohl podat v pondělí.

Debaty o rezignaci přichází po tom, co se Roman Prymula coby ministr zdravotnictví sešel ve středu večer se šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem v jedné z pražských restaurací, které mají být podle platných vládních opatření uzavřené. Schůzky se účastnil ředitel ostravské fakultní nemocnice Jiří Havrlant. Faltýnek v pátek uvedl, že s Prymulou jednal o misi zahraničních lékařů v Česku.

83278