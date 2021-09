Díky promořenosti a očkování se vyhneme nastupující vlně, za rok to může být jinak, varuje Prymula

Začíná nový školní rok a sním i trojí testování žáků na koronavirus. „Je to kompromis mezi netestováním a pravidelným testováním každý týden. Tři vlny by měly stačit na to, abychom zachytili pozitivní případy, protože delta mutace se šíří poměrně rychle. Určitě by nestačila jedna vlna. Notabene když se bude testovat antigenními testy, tam je opakování nutné,“ míní epidemiolog a ředitel Nemocnice Agel Říčany Roman Prymula. Praha 0:10 2. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prymula očekává, že v dohledné době bude k dispozici vakcína na přeočkování proti novým mutacím koronaviru | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

K opětovnému plošnému uzavření škol už podle něj nedojde, lokálně by se k němu ale v případě šíření nákazy na konkrétních školách přikročit mohlo. Dokládají to i zkušenosti ze zahraničí, kde již školní rok začal.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve scénářích dalšího vývoje nepočítá ani s tvrdým lockdownem.

„Zaplatili jsme poměrně tvrdou cenu za to, že máme významnou část populace promořenou, a podařilo se i významnou část naočkovat,“ přitakává Prymula s tím, že Česko má díky tomu větší šanci vyhnout se další vlně, která nyní začíná v sousedních státech.

V Česku je nejrozšířenější vakcína firem Pfizer a BioNTech, její účinnost ovšem podle nové studie britských vědců začíná po půl roce od podání slábnout.

„Nepřekvapuje mě to. U respiračních onemocnění je vždy problém navodit adekvátní imunitu. Když jsme získali první údaje o účinnosti vakcín, tak těch 95 procent bylo až šokujících,“ uvádí.

Hrozba na obzoru?

Prymula očekává, že v dohledné době bude k dispozici vakcína na přeočkování proti novým mutacím koronaviru. Zatím se ale pro přeočkování budou využívat stávající vakcíny, od konce září budou moci třetí dávku dostat lidé z rizikových skupin, a to nejméně osm měsíců po předchozí dávce.

„Někteří lidé – možná z neinformovanosti, možná z bláhové víry, že je vakcína ochrání na celý život –, šli do prvního kola očkování a nyní se ukazuje, že se bude muset opakovat. Zájem o očkování třetí dávkou bude určitě menší,“ konstatuje.

Plně očkován je v současnosti každý druhý Čech, podle plánu to ale nyní mělo být 70 procent populace. Tempo očkování se navíc výrazně zpomalilo, čekají na něj jen nižší desítky tisíc lidí. Vakcínu také stále nedostalo na 400 tisíc z ohrožené věkové skupiny nad 60 let.

Právě z nízké proočkovanosti má Prymula největší obavy, k očkování by podle něj mohli lidi motivovat například zrušení bezplatných testů na koronavirus, od kterého vláda ale nakonec ustoupila.

„Zatímco teď žádná dramatická hrozba není, tak po roce bychom mohli být v úplně opačné situaci. Populace by opět mohla být poměrně naivní,“ varuje epidemiolog.

Bylo Česko někdy „best in covid"? A nelituje Roman Prymula svého konce ve funkci ministra zdravotnictví poté, co nedodržel vlastní protiepidemická opatření?