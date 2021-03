V té době se kupoval v podstatě zajíc v pytli, vysvětluje Prymula, proč nebylo objednáno více vakcín

Na podzim si Česká republika objednala méně dávek vakcín proti covidu-19 než prostřednictvím Evropské unie mohla, dodávky jsou teď proto pomalejší, než je tomu u jiných států. Celkově má vláda objednáno 24 milionů vakcín od šesti výrobců, tedy výrazně více než potřebuje. Okolnosti objednávání vakcín vysvětloval ve vysílání Radiožurnálu poradce prezidenta Roman Prymula. Praha 19:34 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Plánem bylo nakoupit dostatek vakcín pro celou populaci, to se myslím podařilo,“ řekl bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula Radiožurnálu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že se jednalo o rozhodnutí bývalého ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha a vaše, s ohledem na očkovací strategii v dané době. Proč jste tedy nevyužili té nabídky vakcín stoprocentně?

V té době se kupoval víceméně zajíc v pytli. Objednávali jsme vakcíny, které nebyly ještě registrované. Samozřejmě byla nutná jakási diverzifikace rizik. V té době nakoupit AstruZenecu ve 100 procentech a pak třeba nekoupit vakcínu, která by se ukázala jako výhodnější, nebylo záměrem. Plánem bylo nakoupit dostatek vakcín pro celou populaci. To se myslím podařilo.

Sám říkáte, že nebylo jasné, že jestli některé vakcíny budou, jestli budou fungovat, jestli se dokončí. Nebylo by tedy prozřetelné objednat 100 procent nabídky s tím, že ne všechny fungují nebo dorazí?

Situace je taková, že ne celá populace se chce očkovat. Populace do 18 let se v tuto chvíli neočkuje. Objednat čtyřnásobek dávek, které potřebujeme, nevím, jestli je možné. Hypoteticky asi ano, ale dovedu si představit, že vaše otázky by potom byly obrácené - proč jste objednali čtyřnásobek vakcín než potřebujete.

Tomu rozumím. Vy jste objednali vakcíny zhruba pro 70 procent obyvatel, ale s tím, že jste nevěděli, jestli všechny budou fungovat, jestli budou dokončeny, jestli budou dodány.

Ten proces byl několikaměsíční. Já sám jsem objednával jednu jedinou vakcínu.

Znamená to, že za vás se objednávala jen AstraZeneca?

Ano, myslím si, že to byla AstraZeneca, že to bylo ve finále těch diskusí, které mě předcházely, ale já jsem podepisoval tu objednávku.

Když se na to zpětně díváte z hlediska, co se nyní děje - že dodávky váznou, že jsou přidělovány podle toho, kolik si kdo objednal, ne jen podle počtu obyvatel -, nebylo by lepší objednat těch 100 procent, co nám Evropská unie nabízela?

Teoreticky se mohlo stát, že před minulým týdnem by Evropská agentura pro léčivé přípravky zastavila používání této vakcíny, pak by byla objednaná úplně zbytečně.

Hezky se to říká s nějakou optikou x měsíců poté, ale to rozhodování bylo v nějakém místě a čase. Já si dobře pamatuju obviňování ve chvíli, kdy se nakupovaly vakcíny na pandemickou chřipku. Tam se nakoupilo jen 10 procent a krátce po té ti lidé, kteří to nakoupili, byli obviňováni, že jich nakoupili příliš mnoho, protože situace byla jiná, než se očekávalo. Ty analýzy, které přicházejí x měsíců poté, nejsou seriózní.

Česko patří v Evropské unii k těm, co si dávek vakcín objednali nejméně. Hrálo v tom roli šetření peněz? Že se nechtělo objednávat více než potřebujeme?

Nemyslím si, že by to byl dominantní důvod. Nebyly informace o tom, jak vakcíny budou vypadat. S touto optikou bychom mohli nakoupit 100 milionů dávek a čekat, že je dostaneme rychleji. To samozřejmě ano, ale je třeba si uvědomit, že ten mechanismus není úplně korektní.

Evropská unie měla udělat to, že vakcína měla být podstatně dražší, ale měla respektovat počet dávek, které jednotlivé země chtějí. Ale nastavit ten mechanismus tak, že si musím objednat 100 milionů dávek, abych v dubnu dostal 10 milionů dávek, to úplně korektní není.

‚Komplikovaná záležitost‘

Evropská unie teď říká, že dostáváme méně dávek vakcín, protože se objednalo méně vakcín, než na kolik jsme měli nárok. Bylo v době, kdy se vakcíny objednávaly jasné, že to bude takto fungovat? Že kdo méně objednal na začátku, tak také dostane méně vakcín v době, kdy jich ještě nebude dostatek?

Některé plány byly až na rok 2022. Kalkulovat s tím, že objednám nějaké portfolio vakcín, které přesáhne až následující rok, tak to je velmi komplikovaná záležitost. V tuto chvíli se řada dodávek zpožďuje, ono odhadnout, jak to mělo být, si nejsem jist, jestli vůbec šlo.

Většina států si objednala 100 procent nabídky s tím, že ty přebytečné vakcíny se prodají nebo dají méně rozvinutým zemím. O tom jste neuvažovali?Předprodej podle mě nebyl možný, dary samozřejmě možné jsou. Ale já si nemyslím si, že by většina států objednala 100 procent nabídky. I my teď máme v podstatě téměř dvakrát tolik vakcín, co v reálu potřebujeme.

Myslíte, že bude z hlediska vývoje epidemie velkým problémem, kdyby se do června podařilo proočkovat jen těch 40procent populace?

Myslím, že pokud tu bude ten počet vakcín, co se říká, nějakých 8,5 milionu, tak to není 40 procent populace.

Do června podle plánů jednotlivých výrobců vakcín 8 milionů dávek nebude.

Do konce dubna máme mít tři miliony. Dejme tomu, že 1,2 milionu dávek je vyočkováno. To znamená, že to už jsou čtyři miliony. Myslím si, že za květen, červen budou další čtyři miliony. Je tu také velký počet osob, který onemocnění už prodělaly. Na konci června bychom se tedy měli blížit k počtům, které odpovídají.