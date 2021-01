Prymula: Riziko nákazy v restauracích je na osmém stupni z devíti. Tvrdá opatření čekejme do března

Data z celého světa podle exministra zdravotnictví Romana Prymuly ukazují, že riziko nákazy ve stravovacích provozech je na sedmém až osmém stupni z devíti, u hotelů je riziko na čtvrtém stupni. Riziko se musí promítat do vládních opatření. S řadou poměrně tvrdých restrikcí se dá počítat zhruba do března, mezi dubnem a červnem nastane fáze postupného rozvolňování. Prymula to ve čtvrtek řekl v diskusi pořádané v rámci projektu HOREKA 112. Praha 15:49 14. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V gastronomických provozech, kde se lidé stravují formou švédského stolu, je podle Prymuly riziko na stupni osm z devíti. V běžných restauracích, kde jsou lidé obsluhováni u stolu, je riziko v devítistupňové škále na sedmičce.

V souvislosti s uvolňováním restrikcí se podle Prymuly vede obsáhlá diskuse o zavedení takzvaného covid pasu. Měl by obsahovat informace, zda byl člověk proti nemoci covid-19 očkován, zda ji prodělal a zda je testován. Na tomto základě by podle něj lidé mohli chodit do některých zařízení.

Postavit možnost využít leteckou dopravu, jít na hromadnou akci nebo do nějakého podniku jen na tom, zda je člověk očkovaný, není podle Prymuly korektní. Pokud se někdo nenechá očkovat, protože mu to například zdravotní stav nedovoluje, měl by mít možnost prokázat se negativním testem, řekl.

Zatímco Izrael, který proočkovává svou populaci velmi rychle, o zavedení covid pasu podle Prymuly uvažuje v řádu jednotek týdnů, Evropa se spíše přiklání k termínu v polovině roku.

O covid pasu se nejedná

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že vláda o zavedení covid pasu nediskutuje, je to podle ní zatím předčasné.

O uvolnění některých podnikatelských činností se ale uvažuje v souvislosti s antigenními testy. S takovou podmínkou by se mohly už ve čtvrtém stupni z pětistupňového systému PES podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) otevřít například hotely a penziony. Díky antigenním testům by bylo možné podle Havlíčka povolit i pořádání kongresů či veletrhů.

Iniciativa Cesta ze tmy na začátku prosince navrhla systém opatření při shromažďování lidí tak, aby kulturní, společenské nebo sportovní akce byly z epidemiologického hlediska bezpečné. Hlavním nástrojem by měl být test provedený výtěrem z krku, který by v krátkém čase před akcí otestoval všechny účastníky, včetně personálu a účinkujících.