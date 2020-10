Prymula byl v noci na schůzce v ‚zavřené‘ restauraci na Vyšehradě. Podle Faltýnka mluvili o lékařích z USA

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) navštívil ve středu pozdě večer restauraci na pražském Vyšehradě. Informoval o tom v pátek deník Blesk, který k tomu zveřejnil několik fotografií. Takové podniky přitom musejí být podle nařízení vlády po celý den zavřené. Na stejném místě byl ve stejnou dobu i druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek. Prymulovo chování někteří ministři odsoudili, opozice ho vyzvala k rezignaci. Praha 9:23 23. 10. 2020 (Aktualizováno: 9:41 23. 10. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Faltýnek a Roman Prymula | Foto: Koláž iROZHLAS.cz

Ministr zdravotnictví Roman Prymula stojí v čele českého boje s koronavirem v době, kdy čísla nakažených rostou. Občany několikrát žádal o dodržování přísných vládních nařízení, která v Česku platí. A minulý týden na svém twitteru zveřejnil třívteřinové video s jedinou větou: „Prosím vás všechny, zůstaňte doma.“

Nařízení v boji proti koronaviru ale sám porušil. Páteční deník Blesk informoval, že Prymula si ve středu večer zašel do luxusní restaurace Rio’s na pražském Vyšehradě. Dorazil před desátou večer a odcházel půl hodiny před půlnocí.

Podniky přitom musí mít po celý den zavřeno. A jídlo mohou nabízet do osmi večer pouze přes výdejové okénko.

Bez roušky

Bulvární deník článek doplnil fotoreportáží s pěticí fotek, které celou situaci dokumentují. V článku pak popisuje, co se vedle baziliky svatého Petra Pavla ve středu pozdě večer dělo poté, co Prymula vyšel za bránu podniku. „Zastrkuje si peněženku do kalhot a – ovšemže bez roušky – míří k přistavené vládní limuzíně,“ přiblížil Blesk.

Prymula podle deníku vyšel z restaurace bez roušky a nastoupil do auta s řidičem, který měl na sobě respirátor. Lidé by měli nosit roušky venku na území obcí, pokud je člověk blíže než dva metry k jinému.

„Ministr si ochranu úst a nosu nedá ani v autě, přestože i tam podle vlády tuhle povinnost má,“ uvedl Blesk. Zda si ale Prymula roušku v autě skutečně nenasadil, z fotografií nevyplývá. Roušky jsou v autě povinné, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy domácnosti.

V restauraci byli podle deníku ve stejnou dobu i další lidé. Kolem půl jedné v noci z ní pak vyšel i první místopředseda ANO a šéf poslaneckého klubu hnutí Jaroslav Faltýnek.

„Objevil se s majitelem restaurace Raimundem Špundou. Oba muži cosi dojednávali jen pár desítek centimetrů od sebe,“ přiblížil Blesk. Oba podle deníku rovněž neměli roušku.

Zatímco ministr zdravotnictví zatím mlčí – jeho reakci server iROZHLAS.cz zjišťuje – s vysvětlením přispěchal druhý muž ANO Faltýnek.

Omluvil se za to, že se s ministrem setkal v uzavřené restauraci. Uvedl, že jde o jeho chybu. S Prymulou prý probíral misi zdravotníků:

„Já jsem poprosil pana ministra Prymulu, až bude mít chvilku čas, abychom se potkali, aby mě informoval jako předsedu klubu o aktuální situaci a současně mi vysvětlil vlastně tu otázku zahraniční mise lékařů z Ameriky, protože to bude muset schvalovat sněmovna.“

Luxusní podnik Rio’s se nachází hned naproti bazilice svatého Petra Pavla. Na jeho stránkách stojí: „Restaurace je bohužel opět z nařízení vlády zavřena. Znovu jsme ale pro Vás otevřeli alespoň okénko.“

Kritika z řad ministrů

Chování ministra Prymuly odsoudil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD): „Podobné porušování pravidel je naprosto nepřijatelné.“

Prymulu kritizoval i ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček. „Pravidla platí bez pardonu pro všechny. Pan ministr Prymula a pan Faltýnek musí vysvětlit, co pohledávali uprostřed nouzového stavu v restauraci, která má být zavřená,“ uvedl pro Deník N.

„Jakkoliv je to složité, neboť je nezpochybnitelným odborníkem a hlavním autorem strategie proti covidu, nemůže podle mě pokračovat jako ministr zdravotnictví ČR,“ dodal.

Ministr kultury z ČSSD Lubomír Zaorálek řekl Radiožurnálu, že svým chováním ministr Prymula selhal.

„Podle mě je to naprosté selhání a nedovedu si představit, jak s takovou autoritou řídit takovou situaci, jako je dnes. Nevím, co by se na tom dalo vysvětlovat. Podle mě je to neomluvitelné,“ popsal.

Někteří politici z řad opozice pak vyzvali Prymulu k rezignaci. „Denně umírají lidé. Zdravotníci se na pokraji vyčerpání starají o nemocné. Tisíce domácností řeší, z čeho budou vůbec žít. A v takové situaci ministr zdravotnictví poruší všechna myslitelná pravidla. Pane Prymulo, rezignujte,“ napsala na twitteru například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

