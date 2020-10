VIDEO: Jestli si to veřejnost přeje, tak klidně rezignuji, řekl Prymula ke schůzce s Faltýnkem v restauraci

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) si myslí, že noční schůzkou s šéfem poslanců hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem v luxusní restauraci v centru Prahy se ničeho vážného nedopustil. Řekl to v pátek v rozhovoru pro týdeník Respekt. „Pokud jsem něco porušil, tak jedině to, že jsem roušku neměl, když jsem nasedal do auta, kdy tam byl člen ochranky,“ dodal s tím, že klidně rezignuje, jestli si to veřejnost přeje.

