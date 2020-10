Prymulovu návštěvu restaurace řeší pražští hygienici. Výsledek bude podle Jágrové nejdřív za měsíc

„Zabýváme se tím a sbíráme k té situaci podklady, abychom je mohli vyhodnotit,“ uvedla pro iROZHLAS.cz šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová.

Prověřování Prymulovy středeční návštěvy restaurace Rio's na Vyšehradě bude ale podle ní nějakou dobu trvat.

„Nebudeme čekat rok na to, abychom to uzavřeli. Předpokládám, že to bude od teď v horizontu jednoho měsíce, pokud bychom byli superrychlí. Vidím to tak asi za šest týdnů,“ odhadla Jágrová, kdy by mohli hygienici případ uzavřít.

Výsledek nechtěla předjímat. „Nechtěla bych nic upřesňovat, protože se to opravdu musí vyhodnotit. Cokoli nyní řeknu, tak může být za čtrnáct dnů jinak,“ uzavřela.

Pražským hygienikům přišlo podle ní zhruba deset podnětů, proto se případem začali zabývat.

Na případů podle Jágrové hygienici spolupracují také s magistrátem hlavního města. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) již minulý týden avizoval, že magistrát zahájí v tomto případě správní řízení.

„Magistrát povede správní řízení s právnickými a fyzickými osobami ve věci porušení vládních nařízení týkajících se restaurace Rio's. I když si zjevně někdo myslí, že někteří lidé jsou si rovnější, pravidla tady stále platí pro všechny stejně,“ napsal na twitteru.

Správní řízení ale podle mluvčího magistrátu Tadeáše Provazníka ještě nezačalo. „V tuto chvíli probíhají přípravné kroky. Správní řízení je neveřejné,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz bez dalších podrobností.

Sám Roman Prymula v úterý uvedl, že má k dispozici právní analýzu, podle níž se nedopustil žádného pochybení. Později nicméně Deníku N řekl, že si to přečetl „někde na internetu“. „Ten právník, co byl na kdysi na Hradě, to tam vystavil, ten tu analýzu dělal. Hasenkopf,“ upřesnil s odkazem na Pavla Hasenkopfa.

Prymula, Faltýnek, Havrlant

Prymulu zachytil bulvární deník Blesk, jak ve středu v noci vychází bez roušky z restaurace Rio's na pražském Vyšehradě. Takové podniky přitom musely být podle nařízení vlády po celý den zavřené.

Na místě pak vyfotografoval i druhého muže ANO Jaroslava Faltýnka. Dalším účastníkem noční schůzky byl ředitel ostravské fakultní nemocnice Jiří Havrlant. A podle České televize byl na místě náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík, který ale svou účast odmítl.

Premiér Andrej Babiš z ANO kvůli tomu chce Prymulu odvolat z postu ministra. Ten řekl, že až za něj bude náhrada, odejde. Faltýnka požádal Babiš o rezignaci na funkci prvního místopředsedy hnutí. Ten již oznámil, že odstoupí. O Faltýnkově setrvání v čele poslaneckého klubu hnutí mají rozhodnout jeho členové.

Rio Restaurant na Vyšehradě | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz