Prymula k vyhazovu z nemocnice kvůli střetu zájmů: Bylo to na zakázku, o firmu Biovomed nešlo

O působení ve firmě Biovomed nešlo, hlavním důvodem byl spor o výběr hlavní hygieničky, tehdy Evy Gottvaldové. Tak končící náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula vysvětluje v rozhovoru, proč ho exšéf resortu Svatopluk Němeček (ČSSD) s odkazem na střet zájmů v roce 2016 odvolal z pozice ředitele královéhradecké nemocnice. Některé kariérní etapy vládního epidemiologa vzbuzují pochybnosti, iROZHLAS.cz se na ně proto zeptal. Rozhovor Praha 18:16 27. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V hradecké nemocnici jste zřídil centrum tradiční čínské medicíny, mnozí to označují dodnes za kontroverzní projekt. Zajímá mě proto, jak jste se k tomu vlastně dostal? A kdy vznikla spolupráce s Jaroslavem Tvrdíkem?

Na jedné z cest (do Číny – pozn. red.) jsme navštívili univerzitu v Šanghaji, kde to bylo představeno. Mě se ten projekt líbil a začali jsme v této oblasti spolupráci. Mě fascinuje, co tam používáte za nesmyslné komentáře sinologa (sinolog Filip Jirouš mluvil o tom, že projekt česko-čínského centra nebyl výdělečný – pozn. red.). Tam žádné dluhy nebyly, beze zbytku se to zaplatilo (o statisícových ztrátách s odkazem na mluvčího nemocnice informovaly loni například Seznam Zprávy – pozn. red.).

Tudíž veškeré finanční závazky se doplatily?

Přesně tak.

Trnitá Prymulova cesta vzhůru: střet zájmů, čínské léčitelství, vyhazov z nemocnice i spory s Vojtěchem Číst článek

Když už jste zmínil sinologa Jirouše: nastínil, že čínská medicína je tradiční oblast zahraniční politiky Číny, přes kterou se nenásilnou cestou snaží rozšiřovat svou vlivovou síť na území cizích států. Byl jste si takového rizika vědom? Neměl jste pocit, že by se třeba pan Tvrdík snažil přes vás distribuovat čínské zájmy do Česka?

Ten (Jaroslav Tvrdík – pozn. red.) se k tomu dostal až následně. Ten projekt (kliniky čínské medicíny, který měla na česko-čínské centrum navázat a rozšířit jeho služby – pozn. red.) měl být hrazen a hledal se někdo, kdo to bude ochoten zasponzorovat. Takže na tuto organizaci (čínskou společnost CEFC – pozn. red.) se tady v České republice přišlo až sekundárně, když se o tom začalo jednat, kdo bude schopen výstavbu zaplatit. Pan Tvrdík u toho na začátku nebyl, to vám můžu garantovat.

Takže centrum tradiční čínské medicíny byla primárně vaše iniciativa?

Ano. Taky mě fascinuje, že komunikujete s panem Cikrtem, který to celé dělal na zakázku.

Vydělané miliony

Tomáš Cikrt, šéfredaktor Zdravotnického deníku a bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví, upozornil v roce 2016 na vaše působení ve firmě Biovomed. Podle vás to dělal na zakázku? Koho?

Samozřejmě. Dělal to pro pana Němečka. Dostal materiály od ministra a zveřejnil je, ačkoli to nesměl udělat. (Svatopluk Němeček z ČSSD Prymulu v roce 2016 odvolal kvůli střetu zájmů, podle Prymuly ale zatím byly osobní neshody – pozn. red.). Do mých přiznání o majetku, které na ministerstvu byly, mohl pouze nahlédnout. Cikrt tam také uváděl, že jsem získal desítky milionů od firmy své dcery. To je taky nesmysl. V té době to bylo asi 2,5 milionu.

Vedle postu ředitele hradecké nemocnice jste si měl přijít od roku 2010 bokem za klinické studie na 32 milionů korun. To také není pravda?

Ta částka je správně, ale to nebylo od firmy mé dcery, od ní to bylo jen 2,5 milionu. Původně to byla jiná organizace, ve které jsem pracoval. Pak se změnila legislativa a už to nemohlo být sdružení, tak se z toho muselo udělat eseróčko a to jsem zakládat nemohl.

Roman Prymula na snímku z roku 2011, kdy působil jako ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové | Foto: Jan STROUHAL / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Tudíž podle vás to byla účelová akce kvůli osobním sporům se Svatoplukem Němečkem?

Samozřejmě. Cikrt je hlásnou troubou řady ministrů, protože nabídne byznys ve smyslu, že bude psát pozitivně o ministerstvu a bude kosit ty, kteří jsou nepohodlní. Takhle to funguje opakovaně.

Co tedy byl z vašeho pohledu ten hlavní důvod? Neshody na výběru hlavní hygieničky, tehdy Evy Gottvaldové?

Samozřejmě. Dokonce jsem potom psal premiérovi (Bohuslavu Sobotkovi z ČSSD – pozn. red.), protože chtěl popsat, co se stalo. Premiér následně ten dopis předal ministrovi a ten mě za to vyhodil, protože řekl, že když jsem napsal tento dopis, tak mu nic jiného nezbývá a vyhodil mě. Takže tam nešlo o firmu Biovomed, ale o praktiky pana ministra.

Vy jste tedy v tom, že coby ředitel nemocnice působíte i v soukromé firmě, problém neviděl?

Vždyť jsem to dělal asi od roku 2000 nebo 2003. To znamená, že jsem tenhle výzkum dělal asi patnáct let. Všichni to věděli. Nastupoval jsem s tím na post ředitele.

„Nic osobního tam nebylo. Říkal jsem to opakovaně, šlo tam o desetimilionové příjmy od farmaceutických firem.“ Svatopluk Němeček (exministr zdravotnictví)

Podle Zdravotnického deníku jste to ale ve svém oznámení o majetku zamlčel. Je to pravda?

To, co tam píše za nesmysly, že jsem to nedeklaroval, tak tam bylo jasně napsáno, že jsem v té společnosti byl. Jediné, co tam tedy nebylo, a v daňovém přiznání to bylo, odkud ty peníze jsou. Jediné, co tam nebylo, byla ta prokura, protože to mě tenkrát nějak špatně informovali, že prokura se nemusí uvádět, ale uvádět se musela. To je problém, který jsem opravdu měl. Prokuru jsem neuvedl, ale jinak to tam všechno bylo.

Znovu se zeptám: máte politické ambice? V minulosti jste zvažoval kandidaturu za zemanovce, proč jste do toho tenkrát nešel?

Když jsem viděl první mítink, o čem ta politika vlastně je, tak jsem do toho nešel. S politikou se nějak nepotkávám. Ta klasická politická práce mi nic neříká. Takže to skončilo velice rychle.

A politické ambice nemáte tedy ani nyní? Nezvažoval jste, že byste vstoupil do hnutí ANO?

Ne.

Ani taková nabídka nepřišla?

Opakovaně jsem v masmédiích deklaroval, že do žádné politické strany nevstoupím. Za tím si stojím a to se nestane do konce mého života. Neříkám, že se někde nemůžu objevit, ale vždy to bude jako nestraník. A určitě to nebude teď v blízké budoucnosti.

Práce ve Strakovce

Na ministerstvu zdravotnictví skončíte už tento týden. Na Úřadu vlády začnete pracovat hned od června, nebo si dáte třeba na chvíli pauzu?

Nastoupím hned od června. To znamená od pondělí.

Hamáček o odchodu Prymuly: Vlk se nažral a koza zůstala celá. Babiš měl vyměnit ministra Vojtěcha Číst článek

Už víte, co přesně budete jako vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví přesně dělat? Co budete mít v popisu práce?

Ve statutu je to poměrně popsáno.

Ten ale zatím na webu vlády chybí. Budete mít na starosti například rozdělování peněz na vědecké projekty? Můžete to přiblížit?

Půjde hlavně o strategii vědy a výzkumu. Takže nepůjde o dohled nad penězi, ale spíš o to nastavit, jakým způsobem by měla být česká věda řízena, jakým způsobem by měla stanovovat priority. V podstatě půjde o koncepci vědy a výzkumu, to je to hlavní.

Budete dohlížet i na vývoj vakcíny proti koronaviru?

Je to věda a výzkum obecně, není tam nic specifického. Navíc si myslím, že v tuto chvíli je pozdě začínat výzkum, protože týmy ve světe jsou už mnohem dál. Takže si nemyslím, že by to měl být zrovna vývoj vakcíny proti koronaviru. Maximálně by tady mohly probíhat klinické texty vakcíny vyvinuté v zahraničí, tady ale nemá teď už smysl začínat nové projekty, ve světe jsou jich stovky a jsou už dál.

Minulý týden jste prohlásil, že z ministerstva odejdete, pokud nenastanou dvě skutečnosti. Můžete říct, co to bylo za podmínky?

Dohodli jsme se na modelu pokračování, týkalo se to v podstatě pracovních podmínek. Myslím, že v této debatě nemá cenu pokračovat.