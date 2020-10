PŘEHLEDNĚ: Od restauračního salonku k vyšehradské kapitule. Jak aktéři popisují noční schůzku?

Zatímco dopoledne ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) připustil, že se noční jednání s šéfem poslanců hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem odehrálo v restauraci na pražském Vyšehradě, o pár hodin později otočil. Prostory luxusního podniku prý jen procházel. S tvrzením, že nic neporušil, odmítl na funkci rezignovat. Není to přitom jediný detail, který se oproti původním výrokům liší. Jak aktéři středeční schůzky vysvětlují „zakázané“ setkání? Výroky Praha 17:30 23. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Faltýnek a Roman Prymula | Foto: Koláž iROZHLAS.cz

„...dojel jsem na jednání, které tedy bylo v restauraci, v salonku restaurace. Já jsem tam nejel za účelem stravování, ale jednání,“ bránil se ministr Prymula v dopoledním rozhovoru pro týdeník Respekt otázce, zda by neměl kvůli noční schůzce na post šéfa zdravotnictví rezignovat.

Probošt z vyšehradské kapituly: Celý objekt je pronajatý jako restaurace, je to zlomyslně posunuté Číst článek

Podnik měl být totiž podobně jako další restaurační zařízení v Česku na základě vládního nařízení kvůli šíření koronaviru zavřený. Ministr tak podle Blesku, který ho vyfotil, porušil svoje vlastní pravidla. „Jestli si to veřejnost přeje, tak já klidně rezignuji,“ uvedl dopoledne Prymula. O pár hodin později ale nastal zvrat.

Ačkoli ho k rezignaci vyzval i premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že ho jinak sám odvolá, Prymula to na odpolední tiskové konferenci odmítl. „Nic jsem neporušil,“ prohlásil.

Tentokrát ministr tvrdil, že prostory restaurace pouze procházel do vyšehradské kapituly. „Tam proběhlo jednání. V tomto slova smyslu nebylo nic porušeno, nejedná se o restauraci,“ prohlásil Prymula.

Co tím měl přesně na mysli, ale není jasné. Kapitula je totiž sbor církevních kanovníků, kteří tamní objekty vlastní. A to včetně budovy, ve které zmíněná restaurace sídlí. Prostory si od kapituly pronajímá.

Rio Restaurant na Vyšehradě | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Její děkan Michal Němeček navíc odmítl, že by je někdo kvůli schůzce politických špiček oslovil. „V těchto dnech se zástupci kapituly nikdo nejednal o poskytnutí jakýchkoli prostor pro jednání představitelů státu či politiků,“ uvedl na webu kapituly.

Jasné ani není, co přesně bylo ústředním tématem středeční schůzky. Zatímco Faltýnek tvrdil, že předmětem setkání byl chystaný příjezd zdravotníků ze Spojených státu, Prymula zas mluvil o „komunikaci“.

Původně také Prymula odmítl říct, kdo další se kromě něj a Faltýnka schůzky účastnil. Odpoledne však uvedl, že přítomen byl i ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant. Rozpor je i v jeho výrocích ohledně roušek. Původně Prymula přiznal, že ji měl mít nasazenou, odpoledne však měl za to, že nepochybil.

Roman Prymula

ministr zdravotnictví za ANO

9.36, týdeník Respekt

K pozvánce

„Myslím, že jsem toho zas tolik neprovedl. Na ministerstvu jsem byl předevčírem asi do 21.30, potom jsem byl pozván na urgentní schůzku, protože další den už mělo být omezení pohybu.“

K roušce

„Není pravdou, že bych tam vstupoval bez roušky. V autě jsem byl s rouškou a do salonku, kam jsem byl pozván, jsem přišel s rouškou.“

Noční schůzka Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) se podle fotografií serveru Blesk.cz sešel s předsedou poslanců hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem v restauraci Rio’s na pražském Vyšehradě po desáté večer. Odjet měl v půl dvanácté. Podle nařízení ministra zdravotnictví, kterému právě Prymula šéfuje, ale měl být podnik zavřený. Vydávat smí pouze jídlo přes výdejní okénko, a to do 20.00.

Z fotografií je také jasné, že po opuštění podniku neměli Prymula, Faltýnek ani majitel restaurace Raimund Špunda roušku. Přitom podle posledního videa, které ministr zdravotnictví zveřejnil na svém twitterovém profilu, se mohou dva přátelé procházet spolu v parku pouze v roušce, pokud nežijí ve stejné domácnosti. V podniku navíc tato trojice neměla být sama.

K odchodu

„Přes dvůr jsem roušku neměl, potom jsem si ji v autě vzal.“

K porušení zákazu

„Jestli jsem něco porušil, tak jedině, že jsem tu roušku neměl v době, kdy jsem nasedal do auta, kde byl člen ochranky.“

K salonku

„Já jsem byl v salonku, za to se omlouvám. Nevěděl jsem, kam jdu, kde to jednání mělo být. Jel jsem na adresu, kde jsem se posadil do salonku.“

K rezignaci

„Jestli si to veřejnost přeje, tak já klidně rezignuji.“

K restauraci

„Jedině, že jsem dojel na jednání, které tedy bylo v restauraci, v salonku restaurace. Já jsem tam nejel za účelem stravování, ale jednání.“

K účastníkům

„Nechci říkat jména. Nemám jejich souhlas, abych zveřejnil jejich jména.“

Roman Prymula

ministr zdravotnictví za ANO

13.30, tisková konference

K porušení nařízení

„Na základě obrázků, které se objevily dnes v Blesku, to vypadá, že jsem něco porušil. S plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil.“

K opatřením

„Co se týká jednotlivých opatření, tak opatření o omezení shromažďování platilo až od 6.00 od rána. Prostor jsem opouštěl ve 23.30. Opatření, které se týká roušek, v tu chvíli platilo. V zevním prostoru ale můžete jít bez roušky, pokud nejste s někým, kdo by byl blíže než na dva metry. Jediné, což je technicky v řádu sekund, že se tam vyskytoval můj pracovník, který byl v automobilu a šel mi otevřít dveře. Roušku jsem si nasadil v automobilu, bezprostředně po dosednutí.“

K rezignaci

„Nic jsem neporušil, z tohoto důvodu já sám rezignovat nehodlám. Samozřejmě je možností pana premiéra, abych byl odvolán.“

V rozhovoru pro Respekt řekl pan ministr Prymula: “Já jsem dojel na jednání, které tedy bylo v restauraci, v salonku restaurace...” Na tiskovce uvedl: “Šel jsem do soukromých prostor vyšehradské kapituly... nejedná se tedy o restauraci.” Já vidím rozpor. — Erik Tabery (@etabery) October 23, 2020

K restauraci

„Na Vyšehradě jsem vystoupil v roušce a šel přes restaurační zařízení do soukromých prostor vyšehradské kapituly. Tam proběhlo jednání. V tomto slova smyslu nebylo nic porušeno, nejedná se o restauraci.“

K obsahu

„Co se týká obsahu schůzky, tak jsme jednali skutečně narychlo, protože od rána už bylo omezené shromažďování a vycházení. Řešili jsme akutní věci tak, jak bylo nutné. Ty hlavní se týkaly sněmovny, opatření, která tam vyhlašujeme, byla řešena otázka komunikace.“

K roušce

„Když toto jednání skončilo, tak jsem se vracel prostorem, který je venku. To znamená, že jsem tam byl sám a šel jsem bez roušky. Přijel jsem k autu, sedl jsem si do něj a vzal jsem si roušku.“

Jaroslav Faltýnek

Šéf poslanců hnutí ANO

9.10, Poslanecká sněmovna

K pozvání

„Já jsem poprosil pana ministra Prymulu, až bude mít chvilku čas, abychom se potkali, aby mě informoval jako předsedu klubu o aktuální situaci a současně mi vysvětlil tu otázku zahraniční mise lékařů z Ameriky, protože to bude muset schvalovat Poslanecká sněmovna.“

Faltýnek rezignuje na prvního místopředsedu ANO, o jeho setrvání v čele klubu rozhodnou poslanci hnutí Číst článek

K restauraci

„Potkali jsme se ve středu večer v uzavřené restauraci, v salonku, kde jsme tyto věci prodiskutovali u kafe, a to je všechno.“

K omluvě

„Omlouvám se za to, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se potkali v uzavřené hospodě. Ta restaurace byla otevřena do osmi hodin. V tu dobu platí toto opatření. Je to moje chyba. Já jsem ho prostě ten den nedohnal, protože předseda sněmovny ještě je v karanténě. Ale ten mě právě poprosil večer, abych to řešil z hlediska mimořádné schůze a mise lékařů. Takže byla to chyba.“

K majiteli restaurace

„Já jsem poprosil pana profesora Prymulu, abychom se potkali k této debatě (příjezdu amerických lékařů – pozn. red.), která nebyla pět minut, omlouvám se, až bude mít čas. A vzhledem k tomu, že znám majitele té restaurace a vím, že byla otevřena pouze do osmi, tak nás tam prostě nechal v salonku v zavřené restauraci u kafe tyto věci probrat.“

Jiří Havrlant

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

15.33, ČTK

K restauraci

„Nebyl jsem nikde v restauraci ... bylo to v takovém uzavřeném salonku.“

„Jestli tam byly další schůzky nebo další jednání k jinému tématu, nevím.“

K porušení zákazu

„Já ten pocit nemám, ani v tu chvíli jsem ten pocit neměl. Šel jsem prostě na jednání, nebyl zákaz vycházení. Přijel jsem tam a měl jsem respirátor.“

Fotogalerie (5)







Bonus: Aleš Opatrný

probošt vyšehradské kapituly

16.26, iROZHLAS.cz

Ke sklepu

„To je velmi jednoduché a názorné: celý dům patří vyšehradské kapitule a celý objekt je pronajatý na restauraci. Jestli je ve sklepě nějaký prostor, kam si chodí někdo s někým povídat, to nevím.“

Ke zlomyslnosti

„Ale v žádném případě tam vyšehradská kapitula žádné prostory nepoužívá. Je to zlomyslně posunuté. Objekt patří vyšehradské kapitule, to je pravda, ale my nemluvíme do toho, co se tam děje.“