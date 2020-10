Rozestupy i v rámci skupiny? Nejednotná komunikace Prymuly s ministerstvem zmátla dětské organizace

Od nástupu Romana Prymuly (za ANO) na post ministra zdravotnictví si premiér Andrej Babiš (ANO) sliboval zlepšení chaotické komunikace. Jenže to se zatím nedaří. Další přešlap zmátl dětské organizace. Prymula se totiž neshodl se svým ministerstvem, jak si vykládat nařízení o dvoumetrových rozestupech. Zatímco ministr zdravotnictví tvrdil, že se to týká i lidí uvnitř jedné skupiny, jeho podřízení vysílali do světa opačný názor.

