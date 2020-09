Prymula vylučuje uzavření základních škol. Ředitelské volno by podle něj mohlo oploštit křivku nákazy

Uzavření prvního stupně základních škol nepřichází příliš v úvahu, další stupně jsou věcí jednání. Novinářům to na středeční tiskové konferenci řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Případná opatření by se ale měla týkat konkrétních lokalit, neměla by být zaváděna plošně. Praha 19:21 23. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zdravotnictví připravuje kritéria vyučování pro děti, které by trpěly respiračními problémy. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Uzavírání prvního stupně nepřichází příliš v úvahu. Bylo by to opatření, které by zásadním způsobem ohrozilo návazné procesy, protože s těmito dětmi musí zůstat doma rodiče. Došlo by k tomu, že by bylo ohroženo zdravotnictví, sociální sféra a podobně. Co se týká dalších, je to věc jednání a bude to věc vývoje v konkrétní lokalitě, plošné by to nemělo být,“ řekl ministr.

Kritéria, kdy budou moci děti do školy i při lehkých respiračních onemocněních, budou podle Prymuly hotová velmi rychle. Pokud bude mít dítě kašel a teplotu, musí zůstat doma, při dalších příznacích nemoci covid-19, například ztrátě čichu či chuti, samozřejmě také. "Týká se to dominantně až podzimní sezony, kdy dojde k souběhu respiračních onemocnění," uvedl Prymula pro rádio Frekvence 1.

Prymula v úterý uvedl, že ředitelé škol by měli zvážit vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. září, aby vznikl spolu s pondělním svátkem čtyřdenní víkend a čas na útlum epidemie. Podle zástupců škol by bylo lepší o uzavření škol rozhodnout centrálně, ředitelé se budou v rozhodování lišit.

„Je to doporučení, které těžko může někdo nařídit. Ředitelé sami zodpovídají a je to plně v jejich kompetenci, jestli ředitelské volno nařídí nebo nenařídí. Důvod, proč jsem se zmínil o ředitelském volnu, je, že pokud jsme v nějakém procesu narůstání nákazy, tak když vytvoříme čtyřdenní interval, kdy dojde k méně standardnímu procesu kontaktů osob, tak je jasné, že může dojít k oploštění křivek. To byl cíl,“ doplnil Prymula.

