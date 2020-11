Podle Vojtěcha pomáhal tajně Prymula soukromé firmě k miliardové zakázce. ‚Nesmysl, jen jsem to přeposlal‘

Bývalý náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula měl za zády tehdejšího šéfa resortu Adama Vojtěcha (za ANO) dopomáhat soukromé firmě v dopise adresovaném Světové zdravotnické organizaci k zajištění výroby vakcíny proti dětské obrně. Informoval o tom v pondělí server Seznam Zprávy. Roman Prymula pro iROZHLAS.cz reagoval, že zpráva je nepravdivá a organizaci pouze přeposílal žádost, kterou ministerstvo obdrželo. Praha 11:42 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula odmítl, že by utajený dopis Světové zdravotnické organizaci stál za jeho koncem ve funkci náměstka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prymula podle serveru Seznam Zprávy v dopise, pod nímž je podepsaný za resort pouze on, oznamuje Světové zdravotnické organizaci, že firma Praha Vaccines splnila kritéria pro manipulaci s virem přenosné dětské obrny. Uvádí také, že společnost má status PEF (Polio Essential Facility), tedy, že může pracovat s nebezpečnými viry. Slíbil také, že Státní ústav pro kontrolu léčiv dodá pro účel výroby vakcíny speciálně vyškolené experty.

Podle bývalé hlavní hygieničky Evy Gottvaldové však resort s firmou o vakcíně nejednal a zahájení výroby neslíbil. Tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) později Světové zdravotnické organizaci napsal, že jeho resort oficiální žádost od Praha Vaccines neobdržel.

Tato zjištění Prymula zásadně odmítl. „Zpráva je nesmyslná. Žádost oficiálně na ministerstvo přišla. Ve zveřejněném dopise navíc přímo neuvádím, že firma splnila všechna kritéria, ale pouze, že podala přihlášku. Článek je účelový,“ uvedl v reakci pro server iROZHLAS.cz Roman Prymula.

Vojtěch naopak tvrdí, že o dokumentu nevěděl a Prymulu ničím podobným nepověřil. Dopis, který nemá číslo jednací, a není tak zaznamenán v systému ministerstva, psal podle Vojtěcha Prymula sám za sebe.

„Přišlo to do datové schránky. Ministr asi nemá povědomí o všem, co resort dělá. Za to já nemůžu. Měla reagovat hlavně paní hlavní hygienička, což neudělala,“ řekl Prymula. Na informaci, že společnost Praha Vaccines však oficiální žádost nepodala, Prymula reagoval tím, že pouze přeposílal, co od firmy obdržel.

Odmítl také, že by dopis byl příčinou jeho následného konce ve funkci náměstka. „To je také nesmysl,“ reagoval pro iROZHLAS.cz.