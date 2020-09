Kapacity lůžek v Praze mohou být velice rychle vyčerpány, upozornil Hřib po schůzce s Prymulou

Pražští hygienici hlásí potřetí za sebou rekordní denní přírůstek nakažených covidem. Za 24 hodin jich v Praze přibylo 601. Nemocných je nyní přes 5000 lidí. Primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) jednal ve čtvrtek odpoledne s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO), který pro Radiožurnál upozornil, že se české nemocnice mohou za několik týdnů potýkat s nedostatkem lůžek s ventilátory, pokud se nezmění současná situace. Praha 20:08 24. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hřib řešil s Prymulou zejména situaci ve státních nemocnicích na území Prahy. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na jednání sněmovního zdravotnického výboru navíc Prymula uvedl, že v Praze jsou už lůžka s ventilátory téměř zaplněná. Hřib řešil s ministrem zdravotnictví zejména situaci ve státních nemocnicích na území Prahy, jejichž kapacita se postupně naplňuje.

„Ukazuje se, že jedním z vážných problému je, že na lůžkách jsou hospitalizovaní covid pozitivní, kteří už ale nemají akutní potíže. Z nejrůznějších, často sociálních důvodů, je obtížné jejich propuštění domů,“ uvedl ve vysílání Radiožurnálu primátor.

Dodal, že za Prahu nabídli součinnost při přemisťování pacientů do domácí péče nebo otevírání nových kapacit následné péče. „Každá nemocnice má sociální pracovníky, kteří se zabývají přesunem nemocných do domácí péče.“

O nouzovou variantu, kdy by se nakažení přesouvali do tělocvičen, se ale podle Hřiba nejedná. „To je záležitost, kterou zvládneme pokrýt z vlastních zdrojů, máme vyhrazené jedno patro v nemocnici následné péče,“ upřesnil. „Tělocvičny jsou zcela nouzová varianta,“ řekl Hřib.

91 volných lůžek

Zároveň záleží, jak se situace vyvine. „V případě, že začne znovu růst exponenciála, může dojít na nouzová řešení,“ upozornil primátor. Pokud se ale podaří snížit denní přírůstky nakažených, kterých je v Praze denně okolo 500, mohla by se situace začít zlepšovat.

Momentálně je v Praze volných 91 lůžek na odděleních ARO a JIP. „To je 11 procent z celkové kapacity ARO, JIP v Praze po sloučení covidových a necovidových lůžek. Jenom 16 zbylo vyhrazených pro covid,“ popsal Hřib a doplnil, že u běžných lůžek s kyslíkem zbývá 607 volných, což je 19 procent z celého počtu covidových a necovidových lůžek.

Kapacity mohou být v tuto chvíli velice rychle zaplněny. „Musíme se maximálně snažit o to, abychom ovlivnili budoucí trend. K tomu je nutné, aby se každý choval zodpovědně. Aby lidé dodržovali 3 R – roušky, ruce, rozestupy, a ideálně já ještě dodávám jedno E - nainstalujte si eRoušku do mobilního telefonu, je to anonymní a bezpečné.“

Kromě lůžkové péče řešil Hřib s Prymulou i situaci ve školách. „Situace ve školách se zhoršuje. Bude svoláno jednání pražského magistrátu ze zástupci ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví a také se zástupci škol, abychom vyhodnotili stav aktuální přípravy na případný přechod na distanční vzdělávání, co se týče středních škol,“ poznamenal Hřib.

To by mohlo podle Hřiba nastat velice rychle, až o tom ministerstvo rozhodne. „Proto chceme být maximálně připraveni a svoláváme schůzku příští týden. Ne proto, že by se o tom ministerstvo teď chystalo rozhodnout, ale proto, že nás ministerstvo informovalo, že opatření zváží v případě, že se trend bude vyvíjet nepříznivým směrem.“

Co se týče sportovních a kulturních akcí, neplánují se další omezení, Hřib uvedl, že bude sledován efekt stávajících opatření na další vývoj.