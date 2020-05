Hamáček o odchodu Prymuly: Vlk se nažral a koza zůstala celá. Babiš měl vyměnit ministra Vojtěcha

Vlk se nažral a koza zůstala celá. Tak hodnotí konec Romana Prymuly na ministerstvu zdravotnictví a jeho možnou budoucnost v roli vládního zmocněnce pro zdravotnictví šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. „Považoval bych za férovější, kdyby to pan premiér vyřešil výměnou na postu ministra zdravotnictví,“ řekl Hamáček v rozhovoru pro deník Právo. Hnutí ANO si podle něj zřízením dalšího postu zmocněnce vytváří „béčkovou vládu“. Praha 10:31 23. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Považoval bych za férovější, kdyby to pan premiér vyřešil výměnou na postu ministra zdravotnictví.“ | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Budu se na vládě ptát, co pan Prymula bude v nové funkci dělat. Přijde mi trochu zvláštní, mít zmocněnce pro zdravotnictví. To bychom také mohli udělat zmocněnce pro dopravu, pro hospodářství, pro spravedlnost a tak dále. Každý ministr by podle této logiky mohl mít svého zmocněnce,“ řekl Hamáček pro Právo.

Ministr vnitra tak v rozhovoru reagoval na plán premiéra Andreje Babiše (ANO) vytvořit na Úřadě vlády nový post, který chce obsadit právě nynějším náměstkem ministra zdravotnictví Adama Vojtěch (za ANO) Romanem Prymulou.

Babiš o svém záměru promluvil několik dní poté, co na veřejnost dostala informace, že Roman Prymula plánuje na konci května na ministerstvu skončit.

„Vlk se nažral a koza zůstala celá. Pan ministr Vojtěch se zbavil svého viditelného náměstka a pan premiér Babiš neztratil za ANO nejvýraznější tvář celé krize,“ pokračoval k Prymulově možnému přesunu ministr vnitra Hamáček. „Považoval bych za férovější, kdyby to pan premiér vyřešil výměnou na postu ministra zdravotnictví, ale do toho se mu asi nechtělo.“

‚Béčková vláda‘

Prymula o svém plánu skončit jako náměstek na konci května promluvil minulý týden pro Seznam Zprávy. Uvedl, že z postu odejde, pokud nebudou splněny dvě podmínky, které ale nechtěl přiblížit. Později pro stejný server řekl, že se na ministerstvu zdravotnictví bojí jeho popularity.

Svůj případný konec Prymula konzultoval podle svých slov právě s Babišem, který později novinářům opakovaně řekl, že si přeje, aby epidemiolog pokračoval ve státním sektoru. Ministr zdravotnictví Vojtěch v týdnu uvedl, že si nedokáže představit, že by Prymula na ministerstvu zůstal.

Vojtěchovi se nelíbilo mimo jiné to, že s ním Prymula neřeší situaci osobně a vyjadřuje se primárně do médií. Spory jsou také kolem bezpečnostní prověrky, kterou museli všichni náměstci ministra získat. Prymulovi ji po více než roce Národní bezpečnostní úřad ještě nevydal.

Šéf vládní ČSSD v rozhovoru pro Právo řekl, že část Prymulových frustrací chápe. Pochopení ale nemá pro další zmocněnecké křeslo pro koaliční hnutí ANO.

„Tuto konstrukci nechápu. Navíc z mého pohledu je už těch zmocněnců z ANO moc. Pokud se nepletu, je mezi nimi paní Válková, pan Hnilička, teď pan Prymula, takže mám dojem, že hnutí ANO si tady vytváří ještě béčkovou vládu,“ dodal.