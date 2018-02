Zubař nemusí být na každé vesnici, každý třetí ale brzy může být cizinec, říká Šmucler

Stát chce rozdat sto milionů korun těm zubařům, kteří začnou provozovat ordinaci v odlehlejších oblastech, a to až do výše 1,2 milionu. „Nevíme, jestli tam ti lékaři skutečně půjdou, ale je to zajímavý sociální experiment. Kdyby to vyšlo, bylo by to dobře,“ říká prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Praha 19:17 23. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pobídky by měly pomoci tomu, aby ordinace starších lékařů přebírali mladí. „Ti někdy třeba ohrnují nos nad tím, že v praxi, kterou by si měli koupit, je starší křeslo, ale je plná pacientů. Ideální by bylo, kdyby se ty praxe přebíraly,“ vysvětluje Šmucler. Maximální výše dotace prý spolu s třicetiprocentním vlastním podílem stačí na velmi dobré vybavení.

Šmucler ale také připomíná, že zubních lékařů nejenže dnes máme dvakrát více než v dobách socialismu, ale také než má na počet obyvatel Rakousko. „Na obyvatele máme druhý nejvyšší počet zubařů po Řecku. Každý stomatolog by měl mít registrovaných asi 2000 pacientů, takže jich potřebujeme asi 5000. Na plný úvazek u nás ale pracuje 8600 lékařů,“ přibližuje.

Čekání na kvalitu

Zatímco ve městech je zubařů dostatek, dříve byly tzv. jednomužné ordinace i v obcích s patnácti sty obyvateli. „Nově vznikající praxe dnes mají dva a více lékařů, takže za sebe můžou zaskočit a mají delší ordinační doby. Ale už to nebude v každé vesnici,“ dodává.

Protože dramaticky ubývá zubního kazu, mohou zubaři nabírat více pacientů, kteří k nim dochází především na preventivní prohlídky. „Dříve bylo práce hodně, starší generace nepamatuje, že by se při návštěvě zubaře nevrtalo. To dnes mizí,“ podotýká.

Platí ale, že opravdu dobrých lékařů je zoufalý nedostatek a tomu odpovídají i jejich čekací lhůty. „U nás, když se začne prodlužovat doba na běžné vyšetření, tak nabereme nového kolegu. A čím více jsou s ním lidé spokojení, tím se objednací lhůty prodlužují. Ale vím o spoustě zubních lékařů, kteří mají relativně volno,“ uvádí.

Nekvalita z ciziny

Česká republika je podle Šmuclera vyhlášená svou otevřeností k lékařům ze zahraničí, je to asi každý desátý zubař, a to především ze zemí bývalého Sovětského svazu: „A další dva tisíce čekají, a pokud udělají zkoušky, tak každý třetí stomatolog bude cizinec. To nemá obdoby.“

Problémem ale občas bývá jejich kvalita, mnozí se například netají tím, že na Ukrajině je možné si zkoušky koupit. „Školy tam jsou extrémně chudé, nemají výukové sály a dají tolik diplomů, kolik je třeba. Spousta z nich nikdy nevytrhla zub, pak sem přijdou a pokud udělají zkoušky, tak mohou dělat cokoli. Není tu žádná atestace,“ varuje Šmucler.