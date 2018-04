Obžalovaný advokát u soudu místy křičel. Popřel, že se s Dbalým podílel na manipulacích kolem Homolky

Žádný úplatek ani dárek jsem exřediteli Nemocnice Na Homolce nedal, hájil se před soudem v korupční kauze kolem nemocnice advokát Roman Žďárek. Popřel také, že se podílel podle obžaloby na zmanipulovaném výběrovém řízení, díky němuž pak Dbalý dostával úplatky 250 tisíc korun měsíčně. Žďárek vypovídal velmi expresivně, což dokonce okomentovala i předsedkyně soudního senátu Hana Hrnčířová. Hlavní líčení odročila na červenec. Praha 15:20 24. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Žďárek označil obžalobu za spekulativní. „Uvádí vytržené důkazy, přičemž největším substrátem je tam deník doktora Dbalého. Mezitím, a to navíc velmi neseriózně, protože to ani není odděleno, jsou úvahy obžaloby. Je to velmi manipulativní text, kdyby se takového postupu dopustil advokát v civilním řízení, nazvali bychom ho neetickým,“ pustil se do klíčového důkazu kauzy.

S někdejším ředitelem nemocnice si prý tykal, vřelé vztahy ale neměli. Žďárek pracoval jako právník Nemocnice Na Homolce, ředitel Dbalý se však v roce 2007 rozhodl, že právní služby kvůli politickým tlakům, jak uvádí obžaloba, svěří advokátní kanceláři Šachta&Partners (dnes MSB Legal) spojované s lobbistou Ivo Rittigem. Obžalovaný právník však evidentně nechtěl ztratit práci a protestoval. Argumentoval, že agendu nemocnice zvládne sám.

„Pan doktor Dbalý měl intenci si tam přivést nějakou další advokátní kancelář a z tohoto pohledu se mu nehodilo, abych tam byl v pracovním poměru, ale to jsou spekulace. Hovořil o tom, že by tam chtěl advokátní kancelář, která mu zajistí politickou podporu, ale jméno té advokátní kanceláře mi nesdělil,“ popisoval to Žďárek před soudem.

'Možná to chtěl někdo z ministerstva'

Na otázku soudkyně, o jakou politickou podporu se jednalo, však prý neví. „Nespecifikoval to (Dbalý, pozn. red.), nic jsem si pod tím nepředstavoval. Mohl jsem si tak představovat, že někdo z ministerstva tam chtěl nějakou advokátní kancelář,“ vypověděl Žďárek.

Obžaloba optikou paragrafů Vladimír Dbalý – přijetí úplatku, porušení povinnosti při správě cizího majetku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže

Zdeněk Čáp – podplacení, porušení povinnosti při správě cizího majetku Josef Kantůrek – podplacení, porušení povinnosti při správě cizího majetku

Emilie Bialešová – podplacení, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky

Roman Žďárek - zjednání výhody při zadání veřejné zakázky

David Michal – podplácení, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky

Dbalý nakonec právní agendu skutečně svěřil externí kanceláři Šachta&Partners. Aby - opět podle obžaloby - Žďárka umlčel, uzavřel s ním externí smlouvu na právní služby. Zatímco jako zaměstnanec bral Žďárek v průměru 60 tisíc měsíčně, jako externista dostával 195 tisíc a přímo v nemocnici měl k dispozici kancelář.

Dbalý mu navíc dal těsně před ukončením zaměstnaneckého poměru statisícové odměny, odstupné půl milion korun a nechal mu proplatit 100 tisíc korun za nevybranou dovolenou.

Třikrát tolik za stejnou práci

Nad tím se soudkyně Hrnčířová pozastavila. „Nepřišlo vám zvláštní, že vám nemocnice dala třikrát tolik peněz za totéž, co jste dělal před tím?“ dotázala se. „Pan doktor Dbalý mi řekl, že si přeje, abych ty služby poskytoval externě, pro mě to bylo výhodnější, takže jsem neměl námitek. Pokud se jedná o efektivitu pro nemocnici, za to já nejsem odpovědný,“ reagoval Žďárek.

Dvousettisícovou odměnou to ale neskončilo. Dalšího půl milionu korun měsíčně dostával Žďárek jako člen sdružení s firmou účetní Emilie Bialešové, další obžalované. Dvojice podle vyšetřovatelů neférově a v rozporu se zákonem vyhrálo tendr na medicínsko-právní služby.

I přes to, že obě poradenské oblasti bylo možné zadat jako zakázky samostatně, Dbalý je podle detektivů účelově spojil do jedné, aby Bialešovou se Žďárkem zvýhodnil. Sdružení pak skutečně výběrové řízení vyhrálo, a to i přes to, že nabídlo téměř o 50 milionů vyšší cenu než další uchazeč.

Dbalý pak podle obžaloby měsíčně dostával úplatky 250 tisíc korun měsíčně, celkem údajně inkasoval 8,5 milionu korun. Sám Žďárek jako člen sdružení od nemocnice dostal přes 30 milionů korun. U soudu uvedl, že žádné úplatky tehdejšímu řediteli nemocnice nedával.

'Úplatek? Nikoliv'

„Žádal obžalovaný Dbalý nějakou provizi, úplatek, pozornost, dárek?“ tázala se Hrnčířová. „Nikoliv,“ uvedl Žďárek. Obžaloba ho ani z úplatkářství neviní, podle ní úplatky z poradenství nosila Dbalému účetní Bialešová.

Advokát se v úterý před senátem městského soudu hájil pomocí velmi expresivního, místy až uměleckého přednesu, často zvyšoval hlas, až téměř křičel, mohutně gestikuloval a snažil se odpovídat tak horlivě, že soudkyni několikrát přerušil, když pokládala otázku.

„Až mi ještě jednou skočíte do řeči, tak asi zakřičím,“ napomenula ho. Styl jeho přednesu komentovala následovně: „Při vaší kadenci je obtížné udržet pozornost.“

Dbalý a účetní se omluvili

Hlavní líčení v poradenské větvi po dni a půl soudkyně nakonec odročila na červenec. Nelze v něm totiž pokračovat bez výslechu Bialešové, která se omluvila kvůli nemoci a z rodinných důvodů. K soudu nedorazil ani Dbalý. „Klient se dnes nedostaví, po včerejšku je neschopen vyjádření,“ vysvětlila jeho obhájkyně Katarína Kožiaková-Oboňová.

Exředitel Nemocnice Na Homolce údajně trpí psychickými obtížemi, v pondělí se omluvil z odpolední části hlavního líčení, protože se necítil dobře. Jeho advokátka předeslala, že vypovídat bude později.

Nemocnice Na Homolce podle policie za zmanipulované poradenství vyplatila za vlády Vladimíra Dbalého téměř 200 milionů korun. Sám Dbalý díky tomu údajně dostal úplatky 12 milionů korun. Známí šéfa nemocnice podle policie za neexistující poradenství brali více než její lékaři.