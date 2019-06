‚Nutí mě chodit k soudu, má nepřátelský postoj.‘ Obžalovaný v kauze Homolka chce jinou soudkyni

Má vůči mně osobní nepřátelský postoj, tvrdí o soudkyni Haně Hrnčířové lékař a advokát Roman Žďárek obžalovaný v kauze Nemocnice Na Homolce. Chce proto, aby o něm rozhodoval někdo jiný. Na konci hlavního líčení jeho obhájce podal námitku podjatosti předsedkyně soudního senátu. Žďárek v ní například poukazuje na to, že mu Hrnčířová pohrozila vazbou, protože nechodil k hlavnímu líčení. Rozhodování o námitce může případ citelně zbrzdit. Praha 6:00 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaný advokát Roman Žďárek u Městského soudu v Praze, 23. dubna 2018. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Došla mi trpělivost, jsou zde závažné pochybnosti ohledně nestrannosti a objektivity předsedkyně senátu ve vztahu k mé osobě. Mám obavy z osobního nepřátelského postoje vůči mně, a proto je podle mě podjatá,“ argumentuje Žďárek. Text stížnosti serveru iROZHLAS.cz poskytl.

Před Městským soudem v Praze stojí jako jeden z obžalovaných v takzvané druhé větvi kauzy Nemocnice Na Homolce. Podle policie díky obcházení zákona od elitní nemocnice, v té době vedené hlavním aktérem kauzy Vladimírem Dbalým, inkasoval desítky milionů korun za poradenství.

Senát Hany Hrnčířové případ rozplétá více než rok. Jednání mimo jiné zpomalila žádost Žďárkova obhájce, aby v soudní síni zazněl celý třísetstránkový diář Dbalého, podle obžaloby klíčový důkaz korupční kauzy, ale také další listinné důkazy.

Chce, aby chodil

Předsedkyně senátu kvůli tomu trvala na tom, aby obžalovaný lékař k soudu chodil a mohl se případně k důkazům navrženým jeho advokátem vyjadřovat. Žďárek ale absentoval, mimo jiné podle něj stačí, že důkazy komentoval jeho obhájce.

Soudkyně proto letos v květnu Žďárkovi pohrozila vazbou. A na to podle obžalovaného advokáta neměla právo: poukázal na to, že k soudu nechodí ani ostatní obžalovaní včetně Dbalého, v jejich případě to ale Hrnčířové nevadí.

„Soud opakovaně nezákonně požadoval moji přítomnost u hlavního líčení. Za situace, kdy nebyl důvod trvat na mé přítomnosti u hlavního líčení, jsem pouze stejně jako ostatní využil svého práva a požádal jsem o konání v nepřítomnosti. V případě ostatních však předsedkyně senátu na jejich přítomnosti netrvala. Je zcela nelogické trvat na mé účasti u čtení listin, které již v přípravném řízení byly součástí spisu, a obžalovaný se tedy k nim mohl kdykoli vyjádřit,“ upozorňuje Žďárek.

O co jde v kauze Homolka Advokáta Žďárka Nemocnice Na Homolce zaměstnávala, v roce 2007 se ale podle obžaloby tehdejší ředitel Vladimír Dbalý kvůli tlakům z ministerstva rozhodl, že externě najme advokátní kancelář Šachta & Partners spojovanou s lobbistou Ivem Rittigem. Ždárek ale protestoval.

Aby ho Dbalý umlčel, nabídl Žďárkovi, aby skončil jako zaměstnanec a od 1. července 2007 přešel na pozici externisty. Zatímco původně bral 60 tisíc korun měsíčně, jako externista dostal 195 tisíc.

Dalšího půl milionu advokátovi posílala nemocnice jako členovi sdružení s firmou účetní Emilie Bialešové, další obžalované v obřím korupčním případu. Podle obžaloby to bylo možné jen díky zmanipulovanému výběrovému řízení.

Při výpovědi před soudem Žďárek obžalobu odmítl, označil ji za spekulativní a manipulativní. Serveru iROZHLAS.cz řekl, že před soudem nebyl předložen žádný důkaz o jeho vině.

Hrozba vazbou je navíc podle něj protizákonná. „Soudkyně Hrnčířová mi výslovně vzkázala po obhájci, že budu-li trvat na čtení listinných důkazů, na oplátku bude trvat na mé přítomnosti u hlavního líčení. I Nejvyšší soud judikoval, že požadovat přítomnost obžalovaného u hlavního líčení nelze. Předsedkyně senátu mě navíc nutí, abych se vzdal svého práva zaručeného trestním řádem, jinak hrozí uvalením vazby. Takové jednání nese všechny znaky trestného činu vydírání,“ tvrdí Žďárek.

Když mu nicméně Hrnčířová pohrozila vazební celou, ještě ten samý den poslal po obhájci lékařskou zprávu, podle níž měl zánět dutin. Jak později zjistil server iROZHLAS.cz, napsal ji lékař, který pracoval v Nemocnici Na Homolce ve stejné době jako Žďárek.

Soudkyně však zprávu nepřijala a konstatovala, že v ní chybí jasná informace, zda Žďárek je, či není schopen účastnit se soudu. Jeho obhájci sdělila, že s podobnou omluvenkou by neuspěl ve škole, natož u hlavního líčení před soudem.

Pochyby o nestrannosti

I tato slova jsou podle něj důkazem o podjatosti předsedkyně soudního senátu: „Vyvolává to další zjevné pochyby o nestrannosti soudu. Za této situace nemůže mít obžalovaný jistotu, že soud bude postupovat v rozhodování nestranně vůči jeho osobě, když soud již nyní nepoužívá stejná měřítka na všechny obžalované, vytváří bezdůvodný nátlak ve formě využívání institutu útěkové vazby, či se vyjadřuje vůči obžalovanému emocionálně zabarveně a nezachovává si tolik potřebný odstup pro volné hodnocení důkazů a spravedlivé rozhodnutí.“

S argumentací, že soud ho nemůže nutit chodit k hlavnímu líčení, by ale Žďárek mohl narazit. Podle advokáta Adama Kopeckého soud může trvat na tom, aby u hlavního líčení byl. „A to za situace, kdy má za to, že účelu trestního řízení a spolehlivého rozhodnutí nelze dosáhnout za nepřítomnosti obžalovaného. Uvedený postup je však povinen řádně odůvodnit, protože jinak obžalovaného k účasti nutit nelze,“ řekl Kopecký serveru iROZHLAS.cz.

Zpomalení kauzy?

O tom, zda je, či není jeho předsedkyně podjatá, bude příští týden senát Hrnčířové hlasovat. Námitka již k Městskému soudu v Praze dorazila. „Zatím nebylo rozhodnuto, rozhodovat se bude během hlavního líčení, které pokračuje od 26. června,“ potvrdila informaci serveru iROZHLAS.cz mluvčí soudu Markéta Puci. Bližší komentář odmítla s tím, že nejdřív o ní senát musí o materiálu rozhodnout.

Více než rok probíhající jednání by však námitka mohla na samotný závěr zásadně zdržet, v krajním případě dokonce anulovat. Pokud senát Hrnčířové rozhodne, že podjatý není a dál může ve věci rozhodovat, může proti tomu Žďárek podat stížnost k vrchnímu soudu. Na jeho verdikt by se podle advokáta Kopeckého správně mělo počkat.

„Kdyby byla námitka podjatosti důvodná, hlavní líčení by samozřejmě bylo invalidní. V praxi je tedy lepší vyčkat rozhodnutí vyšší instance,“ upozorňuje Kopecký. Pokud by senát Hrnčířové nebo případně vrchní soud dal Žďárkovi zapravdu, celé hlavní líčení by přišlo vniveč a případ by dostal na starosti jiný senát.

Rozhodování o podjatosti soudního senátu například o půl roku zdrželo opakované hlavní líčení s bývalým hejtmanem Davidem Rathem u Krajského soudu v Praze. Soudce Robert Pacovský ho přerušil v říjnu 2017 s tím, že je nutné vyčkat na rozhodnutí vrchního soudu. To přišlo až v únoru 2018.