Ostrý výpad obžalovaného proti soudkyni: Vydírá mě vazbou, je to tragédie, k hlavnímu líčení nemusím

Advokát a lékař Roman Žďárek obžalovaný v kauze Homolka se ostře pustil do soudkyně, která rozhoduje o jeho případu. Předsedkyně soudního senátu Hana Hrnčířová v pondělí pohrozila, že Žďárka pošle do vazby, protože opakovaně nedorazil k hlavnímu líčení. A to i přes to, že soudkyně trvá na jeho přítomnosti v soudní síni. Žďárek se domnívá, že ho Hrnčířová vydírá. K hlavnímu líčení prý chodit nemusí. Praha 6:00 8. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaný advokát Roman Žďárek u Městského soudu v Praze, 23. dubna 2018. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Advokát je stíhaný ve druhé větvi korupční kauzy Nemocnice Na Homolce, podle obžaloby díky obcházení zákona od nemocnice inkasoval desítky milionů korun za poradenství. Přestože k hlavnímu líčení nechodí, trvá na tom, aby se u něj předčítaly obsáhlé listinné důkazy, včetně diáře někdejšího ředitele Nemocnice Na Homolce a hlavního aktéra případu Vladimíra Dbalého.

Obžalovaný advokát se opřel do soudkyně: Vydírá mě vazbou, je to tragédie, k hlavnímu líčení nemusím Číst článek

Soudkyně Hrnčířová v pondělí Žďárkovu advokátovi sdělila, že buď do soudní síně dorazí, nebo se řádně omluví. Obhájce nakonec soudu předložil lékařskou zprávu z Thomayerovy nemocnice, podle níž je nemocný. K lékaři šel Žďárek podle údajů ze zprávy v pondělí v 10.59, tedy až poté, co mu soudkyně pohrozila vazbou. Dokument napsal obžalovaného známý, primář oddělení ORL Jan Paska.

Proč jste v pondělí opět nedorazil k soudu?

Nedostavil jsem se proto, že jsem požádal o konání hlavního líčení v mé nepřítomnosti. Tečka.

Nebyl jste ale řádně omluven, jak ostatně uvedla sama předsedkyně soudního senátu. To připouštíte?

Nepřipouštím, účastnit se hlavního líčení je moje právo, nikoliv moje povinnost. Tečka.

To není pravda, žádost o neúčast musí schválit soud. Ostatně když vás ráno neomluvil, omluvenku jste raději dodatečně poslal.

Poslal jsem ji proto, že soudkyně dle mého názoru vyvinula nezákonnou výhrůžku, kdybychom to pojmenovali v rovině trestního práva, tak vydírání, tím, že citovala příslušné ustanovení trestního řádu (soudkyně konstatovala, že pokud Žďárek do 13. hodiny nedorazí, nebo se řádně neomluví, pošle ho do vazby, pozn. red.), které mi citoval ustanovený obhájce, nikoliv ten, kterého jsem si vybral, kde mě vyhrožovala vazbou.

Vy tedy postup soudu berete jako výhrůžku?

Ano, a to bezprávnou výhrůžku.

Z toho, co mi říkáte, vyplývá, že jste si zprávu u lékaře o vaši údajné nemoci dodatečně opatřil, abyste splnil podmínku soudu. Navíc vám ji napsal váš známý.

Vážený pane redaktore, já sám mám vystudovanou medicínu, čili jsem schopen si sám diagnostikovat svoji chorobu. Jestliže mi někdo vyhrožuje naprosto nezákonnou vazbou, potom samozřejmě - byť si myslím, že stížnostní soud by tomu nemohl vyhovět - to nechám verifikovat lékařem.

Městský soud v Praze téměř po ročním zpoždění právě kvůli Dbalého údajným zdravotním potížím začal projednávat druhou větev velké korupční kauzy Nemocnice Na Homolce. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Takže jste si k němu zašel, aby vám sepsal zprávu pro soud?

Jak jako zprávu?! Vy si myslíte, že si neumím diagnostikovat, co mi je?

No spíš si nejste sám schopen napsat omluvenku, kterou by přijal soud.

To jsem schopen, a taky jsem ji poslal.

To nebyla omluva, vy jste jen napsal jednu větu, že nepřijdete.

Ano a taky dle trestního řádu omluva není nutná. Podívejte se, kdo všechno byl omluven z hlavního líčení, aniž by dodával jakoukoliv lékařskou zprávu a komu jinému bylo vyhrožováno vazbou.

Vy jste ale trval na tom, aby se u hlavního líčení četly rozsáhlé listinné důkazy, proč k němu teď nechodíte?

Trval na tom obhájce, který mi byl ustanoven Českou republikou.

To myslíte vážně? Není to jedno?

To není jedno! To nejsem já, to je obhájce, který mi byl ustanoven Českou republikou, přičemž musím podotknout, že to, že mi byl ustanoven, mi nikdy ani nebylo Českou republikou sděleno.

Počkejte...

Ano, já počkám!

…vy jste tedy nechtěl, aby se četl například třísetstránkový deník Vladimíra Dbalého?

Máte někde můj výslovný pokyn?

Já nepotřebuji váš výslovný pokyn, já se vás ptám.

Vy se mě na něco ptáte, tak mě doložte... Obhájce, který mi byl ustanoven Českou republikou, je povinen dělat vše, co je v zájmu svého klienta. Promiňte, vy se mě ptáte trochu jako blbec, protože neznáte právo.

Obžaloba: Dbalý ho chtěl umlčet Advokáta Nemocnice Na Homolce zaměstnávala, v roce 2007 se ale podle obžaloby tehdejší ředitel Vladimír Dbalý kvůli tlakům z ministerstva rozhodl, že externě najme advokátní kancelář Šachta & Partners spojovanou s lobbistou Ivem Rittigem. Ždárek ale protestoval.

Aby ho Dbalý umlčel, nabídl Žďárkovi, aby skončil jako zaměstnanec a od 1. července 2007 přešel na pozici externisty. Zatímco původně bral 60 tisíc korun měsíčně, jako externista dostal 195 tisíc.

Dalšího půl milionu advokátovi posílala nemocnice jako členovi sdružení s firmou účetní Emilie Bialešové, další obžalované v obřím korupčním případu. Podle obžaloby to bylo možné jen díky zmanipulovanému výběrovému řízení.

Při výpovědi před soudem Žďárek obžalobu odmítl, označil ji za spekulativní a manipulativní.

Já pouze chci, abyste mi vysvětlil, proč se distancujete od svého obhájce.

Já vám nemám co vysvětlovat, tak si vystudujte, do prdele, právo.

Mně postačí, když mi to vysvětlíte. Soudkyně...

Já za to nemůžu, já jsem ji nejmenoval! Je to tragédie, že doktorka Hrnčířová soudí na Městském soudě v Praze.

Jak to myslíte?

Jak to myslíme? Když si přečteme Ústavu, tak máme za to, že nás má soudit někdo, v koho máme důvěru. Jestliže někdo řekne, jestli tenhle bude trvat na čtení listinných důkazů, potom já budu trvat na tom, že tady bude sedět, tak je to něco úplně mimo právní systém demokratického právního státu založeného na úctě k právům člověka a občana.

Co vám vlastně je, že nemůžete přijít k hlavnímu líčení?

Já vám říkám, že mám sinusitidu, já nevím, jestli víte, co je to sinusitida, je to zánět dutin klenby lebeční.

Paní předsedkyně senátu ale vaši lékařskou zprávu nepřijala a žádá, abyste poslal řádnou. Uděláte to?

Já jsem ji poslal omluvu, už dva dny před tím.

V neděli v podvečer jste soudu poslal jednu větu, že nepřijdete.

No a co ještě chce?!

Předsedkyně senátu konstatovala, že na základě takové lékařské zprávy by vás neomluvili ani ze školního vyučování, natož z hlavního líčení. Máte dodat zprávu, z níž bude jasně patrné, že nejste schopen se účastnit soudu.

Paní soudkyně se mnou do této doby nekomunikovala. Vy jste pověřen, aby se mnou komunikovala prostřednictvím vás?

To rozhodně nejsem.

No tak když nejste, tak co po mě chcete? Se mnou nekomunikovala.

Já po vás nic nechci, já vám nabízím prostor, abyste se vyjádřil k tomu, co v pondělí zaznělo u hlavního líčení. To je všechno.

Jak mám vědět, co zaznělo u hlavního líčení, když jsem tam nebyl?!

Já vám to říkám.

No tak to ještě jednou řekněte, prosím vás.

Soudkyně řekla, že lékařská zpráva, kterou mimochodem napsal váš známý lékař, jí nestačí...

Známý? Znám ho, ale že by to byl kamarád. To opravdu není, jen abyste z toho zase neudělal nějakou tu... já nevím, jestli vy chodíte k lékařům, které potkáte někde na rohu.

Advokát je obžalovaný, že z Homolky vytuneloval desítky milionů. Chce, aby mu nemocnice ještě doplatila Číst článek

Předsedkyni soudního senátu ta zpráva nestačila, váš obhájce má doručit nějakou, ze které bude jednoznačně patrné, že se nemůžete účastnit hlavního líčení.

A to uložila komu, mému advokátovi?

Ano, já myslel, že spolu komunikujete.

Ne, já jsem opravdu komunikoval jen s vámi. Když mi není dobře, nekomunikuju ani s ním.

Takže vy to neuděláte?

Mně doktorka Hrnčířová nevolala.

Ale mluvila s vaším obhájcem, který vás u hlavního líčení zastupuje. V tom případě soud předpokládá, že to víte.

Pane kolego, já už jsem vám říkal, přečtěte si trestní řád, jak se doručuje obhájci a jak obžalovanému. Když něco chce přímo ode mě, musí komunikovat přímo se mnou. Ne s obhájcem, který mi byl ustanoven Českou republikou.

Čili vás to nezajímá.

No ne, teď to vím zprostředkovaně od vás. Pokud mi řeknete: doktorka Hrnčířová mě pověřila, abych od vás zjistil stanovisko, a doložíte mi to nějakým hodnověrným způsobem, tak vám nějaké dám.

Já od vás nic takového nechci, ani mě nikdo ničím takovým nepověřil. Já jsem vám jen chtěl dát prostor pro vyjádření.

No tak já nevím, co pro vás ještě mohu udělat.

(Žďárek nakonec v úterý další zprávu nedodal a soudu vzkázal, že stačí zpráva z pondělí. Předsedkyně senátu to nakonec přijala)