Obžalovaný advokát chtěl v Senátu vybírat ‚nehorázný poplatek‘ za konferenci se šéfem Nejvyššího soudu

Čelí obžalobě v kauze Nemocnice Na Homolce, to ale advokátovi a lékaři Romanu Žďárkovi nezabránilo chtít uspořádat konferenci s elitou české justice. Pod záštitou místopředsedkyně Senátu Miluše Horské zval přímo na půdu horní komory. I když za pronájem se v případě záštity senátorem neplatí, Žďárek hodlal vybírat 3000 korun, zjistil iROZHLAS.cz. Hosty lákal mimo jiné na přednášku předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala. Praha 6:00 19. října 2018

„Kongres medicínského práva, s. r. o., a Senát Parlamentu České republiky si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci Náhrada újmy a odpovědnost ve zdravotnictví. Akce se koná pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské,“ lákala ještě minulý týden pozvánka na konferenci v hlavním sále Senátu.

Zdůrazňovala také, že akce plánovaná na 18. října je poctou dlouholeté soudkyni Nejvyššího soudu Martě Škárové, která na konci letošního roku končí. Podle pozvánky účastníci měli vyslechnout přednášky předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala nebo jeho manželky, soudkyně Nejvyššího soudu Milady Šámalové, ale i dalších kapacit tuzemské justice. V plánu byl i slavnostní raut a koncert vážné hudby. Cena vstupného: 2990 korun.

Za společností Kongres medicínského práva, s. r. o., stojí lékař a advokát Roman Žďárek, známý z rozsáhlé korupční kauzy Nemocnice Na Homolce. Před soudem se zpovídá ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky: ve spolupráci s někdejším ředitelem elitního zdravotnického zařízení Vladimírem Dbalým podle obžaloby zmanipulovali výběrové řízení na poradenské služby, díky čemuž pak Ždárek měsíčně inkasoval 700 tisíc korun. Celkem podle zjištění policistů neférově získal desítky milionů korun.

‚Nevěděl, o koho jde‘

Případ sice teprve projednává prvoinstanční soud, je ale pravděpodobné, že dospěje až k Nejvyššímu soudu, který Pavel Šámal, jeden z avizovaných přednášejících na konferenci, řídí. Předseda Nejvyššího soudu přes server Náš Region vzkázal, že vůbec netušil, že souhlasil s přednáškou na akci pořádanou trestně stíhanou osobou.

„Součástí úvodní pozvánky, respektive prvotního oslovení předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala a předsedkyně senátu trestního kolegia Milady Šámalové bylo konstatování, že hlavními pořadateli akce jsou Kongres medicínského práva, s. r. o., a Senát Parlamentu ČR. Akci zaštítila 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská. Pan Roman Žďárek byl prezentován pouze jako řadový člen organizačního týmu,“ reagoval na dotaz serveru IROZHLAS.cz mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

Vystoupení zrušili

Šámal i Šámalová nicméně nakonec vystoupení na konferenci zrušili. „Došli ke zjištění, že pan doktor Roman Žďárek, obžalovaný v kauze Nemocnice na Homolce, může být považován za hlavního pořadatele akce. Právě tyto nově zjištěné skutečnosti je vedou k tomu, že účast na akci odřekli. V teoretické rovině může skutečně dojít k tomu, že případ Nemocnice Na Homolce bude v budoucnu rozhodovat některý ze senátů trestního kolegia Nejvyššího soudu,“ připustil Tomíček.

Z reakce místopředsedkyně Senátu Horské navíc vyplývá, že záštitu nad konferencí nikdy nepřevzala. „Přemýšlela jsem o tom, ale nedošlo k tomu. On sliboval úplně něco jiného, až pak jsme se dozvěděli o jeho divných podmínkách. V Senátu to nebude, souvisí to i s tím, že je vyšetřován kvůli nějakým kauzám,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Obžaloba: Neférově inkasoval desítky milionů Žďárek byl v Nemocnici Na Homolce zaměstnán jako právník, tehdejší ředitel Vladimír Dbalý se však podle obžaloby v kauze rozhodl na právní služby najmout advokátní kancelář Šachta & Partners spojenou s lobbistou Ivo Rittigem (dnes MSB Legal). Žďárek nesouhlasil, proto se ho Dbalý údajně rozhodl umlčel penězi.

Šéf Homolky právníkovi přiznal mimořádné odměny skoro 110 tisíc korun, čímž mu zvýšil odstupné na téměř půl milionu korun. Od 1. července 2007 si pak jako externí právník Žďárek podle policie přilepšil o 330 procent. Jako zaměstnanec bral v průměru 60 tisíc měsíčně, v nové roli externisty mu nemocnice posílala 195 tisíc.

Dalšího půl milionu měsíčně, celkem téměř 35 milionů korun, pak Žďárek dostal jako člen sdružení s účetní Emilií Bialešovou, které podle policie neférově a v rozporu se zákonem vyhrálo tendr na medicínsko-právní služby pro Nemocnici Na Homolce. DETAILY Z OBŽALOBY NAJDETE ZDE

Když totiž podle ní Žďárek o záštitu prosil, zdůrazňoval, že jde o poctu odcházející soudkyni Škárové. Jeho žádost měla prozaický důvod: kdyby mu ji nakonec místopředsedkyně Senátu skutečně poskytla, nemusel by platit za pronájem hlavního sálu Senátu. Za lístek chtěl přitom vybírat 3000 korun. A to Horské vadilo.

Nehorázný poplatek

„Byly tam podmínky, které nedodržel. V Senátu se žádné konferenční příspěvky nedávají. A on chtěl za dvouhodinovou konferenci nehorázný poplatek, to se mě hodně dotklo,“ upřesnila. Žďárek podle ní však přestal komunikovat, nereagoval ani na urgence, že šíří pozvánku s nepravdivými informacemi o konání akce na půdě Senátu.

Sám Žďárek tvrdí, že s Horskou se domluvil. „Není pravdou, že paní místopředsedkyně záštitu konferenci neposkytla. To vyplývá z doložitelné proběhlé písemné komunikace,“ napsal serveru iROZHLAS.cz.

Připustil ale, že soudci Šámal a Šámalová účast minulý týden odřekli. Přitom ještě tento týden v pondělí visela na jeho stránkách pozvánka, na níž již chyběla zmínka o Senátu a záštitě jeho místopředsedkyně. Přednášku Pavla Šámala a Milady Šámalové však web stále avizoval. Na otázku, proč je stále uvádí a kde se nakonec konference koná, však Žďárek již nereagoval. Leták nakonec z webu zmizel.

Spor o značku

Jak navíc zjistil server iROZHLAS.cz, pochybnosti panují i kolem značky „Kongres medicínského práva“. Podle Žďárkovy bývalé spolupracovnice si ji advokátova firma neprávem přivlastnila. Původně ji totiž chtěla u Úřadu průmyslového vlastnictví zapsat Společnost medicínského práva, z. s., která kongresy pořádala od roku 2006.

Žďárek ale podle předsedkyně společnosti Jolany Těšínové zneužil svého postavení a nechal si značku napsat na sebe. „Přihláška k zápisu ochranné známky byla podána dr. Žďárkem jakožto fyzickou osobou a v jeho prospěch jako budoucího majitele, nikoliv jako advokátem zmocněným k tomuto jednání. Okolnosti zápisu jsou aktuálně předmětem kárného řízení projednávaném kárnou komisí České advokátní komory,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz Těšínová.