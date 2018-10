Je obžalovaný, že z Homolky vytuneloval desítky milionů. Advokát se soudí, aby mu nemocnice doplatila

Nemocnice Na Homolce mu měsíčně platila 700 tisíc korun. Roman Žďárek od ní za medicínsko - právní poradenství inkasoval 35 milionů korun. Advokát a lékař však peníze podle policie nikdy neměl dostat, umožnilo mu to pouze údajné korupční jednání exředitele nemocnice Vladimíra Dbalého. Oba kvůli tomu stojí před soudem. Žďárek přesto chce další peníze - kvůli nedoplatku za své „služby“ žaluje zřizovatele nemocnice, ministerstvo zdravotnictví. Praha 6:00 25. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Žďárek | Zdroj: Repro ČT24

„Ministerstvo zdravotnictví je žalováno panem Žďárkem jako ručitel za údajný závazek Nemocnice Na Homolce z titulu poskytnutých právních služeb,“ potvrdila informaci serveru iROZHLAS.cz mluvčí resortu Gabriela Štepanyová.

Žaloba leží u Obvodního soudu pro Prahu 2. „Týká se nezaplacených právních služeb poskytnutých Nemocnici Na Homolce plus úroků. Jde o 2,3 miliony korun,“ uvedla mluvčí soudu Marcela Pröllerová.

Obžalovaný advokát u soudu místy křičel. Popřel, že se s Dbalým podílel na manipulacích kolem Homolky Číst článek

Pracoval jako právník

Ždárka nemocnice zaměstnávala jako právníka, jenže v roce 2007 se podle obžaloby ve druhé větvi kauzy Homolka tehdejší ředitel Vladimír Dbalý kvůli tlakům z ministerstva rozhodl, že externě najme advokátní kancelář Šachta & Partners spojovanou s lobbistou Ivem Rittigem. Ždárek ale o místo nechtěl přijít a protestoval.

Aby ho Dbalý umlčel, údajně mu nabídl výhodný obchod: mnohem více peněz za méně práce. Žďárek pak skončil jako zaměstnanec a od 1. července 2007 přešel na pozici externisty. Zatímco původně bral 60 tisíc korun měsíčně, jako externista dostal 195 tisíc.

Dbalý mu navíc před odchodem přiznal mimořádnou odměnu 110 tisíc korun a nemocnice právníkovi vyplatila odstupné půl milionu korun.

‚Bylo to pro mě výhodnější‘

Když se soudkyně Žďárka letos v dubnu ptala, jestli mu to nepřišlo zvláštní, odvětil, že to neřešil. „Pan doktor Dbalý mi řekl, že si přeje, abych ty služby poskytoval externě, pro mě to bylo výhodnější, takže jsem neměl námitek. Pokud se jedná o efektivitu pro nemocnici, za to já nejsem odpovědný,“ vypověděl.

Konference se šéfem Nejvyššího soudu Server iROZHLAS.cz minulý týden informoval o akci v Senátu, kterou chtěl Žďárek uspořádat. Pod záštitou místopředsedkyně Miluše Horské zval přímo na půdu horní komory. I když za pronájem se v případě záštity senátorem neplatí, Žďárek hodlal vybírat 3000 korun. Hosty lákal mimo jiné na přednášku předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, přitom právě k Nejvyššímu soudu by Žďárkova korupční kauza mohla dospět. Šámal nakonec účast odřekl. VÍCE ZDE.

To ale nebylo vše. Dalšího půl milionu advokátovi posílala nemocnice jako členovi sdružení s firmou účetní Emilie Bialešové, další obžalované v obřím korupčním případu. Podle obžaloby to bylo možné jen díky zmanipulovanému výběrovému řízení. Bialešová a Žďárek v něm vyhráli i přes to, že podali o 50 milionů vyšší nabídku než jiný uchazeč.

Ředitel nemocnice Dbalý pak údajně z této zakázky inkasoval úplatky 8,5 milionu korun, Žďárek si přišel na 35 milionů. Úplatky však podle svého tvrzení před soudem nedával, Dbalému je podle policie nosila Bialešová.

Svoji žalobu kvůli právním službám nekomentoval. „Jsem bohužel mimo kancelář. Napíši Vám vyjádření ke konci týdne,“ napsal serveru iROZHLAS.cz minulý týden ve středu. Pak se již neozval. Žďárek se u soudu zpovídá ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

Neoprávněný nárok

Nemocnice mu ale dobrovolně peníze vyplatit odmítá. „Nárok pana Romana Žďárka považujeme za neoprávněný, a proto mu odmítla údajnou pohledávku uhradit. Do rozhodnutí soudu se nebudeme se k této věci podrobněji vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Martina Dostálová.

Homolka zaplatila za údajně zmanipulované poradenství, které je předmětem druhé větve korupční kauzy, za vlády Vladimíra Dbalého téměř 200 milionů korun. Bývalý ředitel elitní nemocnice díky tomu údajně dostal úplatky 12 milionů korun. Jeho známí podle policie za neexistující poradenství brali více než lékaři.