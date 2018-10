Prezidentova slova se mě dotkla, u lopaty jsem již 13 let, říká autor kampaně podporující zaměstnané Romy

Hlavní důvod byl, aby náš prezident takto nemluvil o občanech České republiky, říká Štefan Pongo v rozhovoru pro iROZHLAS.cz, na jehož výzvu na facebooku zaslali Romové již na tisíc snímků, které je zachycují při práci. Samotného ho nedávná slova Miloše Zemana zasáhla. „Musíme se bránit demokratickou, občanskou cestou,“ dodává. Praha 16:15 4. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Štefan Pongo žije v Anglii celých 13 let a pracuje jako řidič kamionu, zaváží jídlem velká obchodní centra. | Zdroj: Facebook Štefan Pongo

Překvapila vás reakce na vaši výzvu?

Naprosto, já jsem nechápal. Říkal jsem si, že to není možné. Zkontaktoval jsem poté pana Ryšavého z organizace Romea, protože má přece jenom lepší technické zázemí. On s tím souhlasil, ten nápad se mu opravdu zalíbil a začal to s námi realizovat. Tedy, realizovat, my mu jenom posíláme fotky, to je celé.

Chcete v kampani pokračovat?

Budeme to zahlcovat, neustále, ať to tam jde. Volali mi dokonce i novináři z Francie. Naším cílem je trošičku zlepšit obraz našich Romů. Trochu smutné je, že hodně z fotek, odhaduji až 60 procent, pochází ze zahraničí. Je to problém i české vlády, protože neustále je slyšet, že Romové nepracují. A když už pracují, tak v zahraničí a odvádí daně jinému státu. A to je chyba.

Jak vás vůbec napadlo napsat tuto výzvu?

Kamarád Jiří Keleš mi říkal, že v té Anglii makáme jako šrouby, ale když do googlu zadá „Romové pracují“, tak nikde nic není. Tam jsem mu řekl, že musíme sesbírat pár fotek a dát je na internet, na facebook. Ale že to necháme až po volbách. Najednou se pan prezident Zeman takto vyjádřil a Jiří na to řekl, že to přeci takhle nemůžeme nechat.

Štefan Pongo žije v Anglii celých 13 let a pracuje jako řidič kamionu, zaváží jídlem velká obchodní centra.

Slova pana prezidenta vás tedy zasáhla osobně?

Pan prezident je i můj prezident. Jsem pořád občanem České republiky, i když mám i britské státní občanství. A jestliže tohle prohlásí, tak se mě to dotkne. Dělám 250 hodin měsíčně, jsem pořád za tou kulatou lopatou 13 let v kuse. Jsem také Rom, takže se mě to dotklo. Automaticky jsem tedy s nápadem souhlasil, musíme se bránit demokratickou, občanskou cestou.

Jaká byla reakce kromě zasílaných fotek?

Čekal jsem, že bude hlavně negativní. Ale překvapilo mě, že asi 65 % lidí mělo kladný názor. Moc za to děkuji a jsem rád, že se společnost obrací trošku jiným směrem. Ale byly i záporné, zejména vulgarismy, to nebudu ani komentovat. Ale s tím jsem počítal.

Když srovnáte život u nás a v zahraničí, kde se cítíte lépe?

Když to porovnám s Anglií, je to nebe a dudy. Do Čech se stále vracím, mám ve vlasti i menší část rodiny. Ale jinak jsou všichni venku, můj jediný bratr žije 14 let v Torontu, máma je už 20 let v Británii. V Česku mě trápí zejména přístup některých lidí. Ale já jim nezazlívám, je to dané dobou. Byl jsem i v USA a vidím, kde je ten problém. Lidé byli prostě uzavření v konzervě. Romové mají v Česku hrozně špatné renomé.