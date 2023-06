Někteří Romové podněcují nenávist k Ukrajincům, tak jako české elity vůči Rusům, říká redaktorka Uhlová

Incident, při kterém v Brně zemřel mladý Rom, vyvolal silné emoce. Pachatelem útoku nožem byl podle dostupných informací Ukrajinec a právě tato okolnost vede k obavám z odvety Romů vůči celé ukrajinské komunitě. „Jakkoliv je to strašlivá událost, tak z hlediska toho, co se děje ve veřejném prostoru, je důležitější to, co se děje teď, než co se skutečně stalo,“ říká redaktorka magazínu Alarm Saša Uhlová. Praha 0:10 17. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinářka Saša Uhlová | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Podle ní zatím nelze říci, jakou roli v celém konfliktu hrála etnicita: „To, že někdo dělá trochu bordel v tramvaji, někdo na to zareaguje agresivně a přeroste to v konflikt, to se může stát bez ohledu na etnicitu. Mezi Ukrajinci a Romy teď může být nějaká animozita, ale nic nenasvědčuje tomu, že šlo o rasově motivovaný čin,“ dodává.

„Po začátku války to z médií vypadalo, že podpora pro Ukrajince je ohromná. Ale ve skutečnosti zdaleka není dostatečná a nyní vejde v platnost novela zákona Lex Ukrajina 5, která dostane spoustu lidí do problémů. Ale to, že se podařilo najít ubytování pro tolik lidí z Ukrajiny, ale ne pro ukrajinské Romy, kteří spali na nádražích na podlaze, tak to všechno Romové vnímali a získali dojem, že jsou poslední z posledních,“ poznamenává Uhlová.

Zároveň zdůrazňuje, že Romové nejsou názorově jednotná skupina. Řada z těch méně vzdělaných ovšem během covidové pandemie začala přijímat informace z dezinformačních kanálů, kde je nyní tématem Ukrajina, což mohlo animozitu vůči Ukrajincům podpořit.

Kolektivní vina

Uhlová současně kritizuje uplatňování principu kolektivní viny a otevřenou nenávist ze strany českých elit v médiích a na sociálních sítích vůči Rusům.

„To je taková dehumanizace, která nemá obdoby. Mám řadu ruských přátel a hrozně se mě to dotýká. Když vytvoříte svět, ve kterém je možné celý národ takto dehumanizovat, tak pak už si jen vybíráte tábory. Nelze házet vinu jen na lidi, kteří jsou nevzdělaní a věří konspiračním teoriím, ale musím sáhnout do svědomí i české elitě, která k tomu připravila cestu,“ míní.

Přestože byla romská komunita v posledních 30 letech terčem řady rasově motivovaných útoků, nikdy prý nesáhla k odvetě. „Jsou mírumilovní, i když to může být v rozporu s tím, co si lidé o Romech myslí. Vím, že někdo s nimi má špatné zkušenosti, to vůbec nechci popírat, ale ty piety vždy byly klidné a důstojné. Mám velký obdiv k tomu, jak to vždycky ustáli, a věřím, že to tak bude i nyní,“ uvádí novinářka.

Uhlová připouští, že někteří Romové se snaží podněcovat nenávist vůči Ukrajincům a chovají se paradoxně podobně jako pravicoví extrémisté. „Ti o Romech celá léta šířili různé hoaxy a pořádali proti nim násilné demonstrace, ale najednou jsou to podle nich Češi stojící proti Ukrajincům a zneužívají situace. Je to nepochopitelné, protože Romové by neměli zapomínat na to, že při první příležitosti budou zase oni ten odpad,“ zdůrazňuje.

