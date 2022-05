Kuba: Definujme, komu pomáhat. Na pozadí příchodu Romů z Ukrajiny může být organizovaná činnost

Opozice chce po vládě plán, jak si Česko poradí s příchodem statisíců lidí z Ukrajiny. Místopředsedkyni sněmovny Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO) zajímá, jak to bude se zápisy ukrajinských dětí do škol a školek. Šéf Asociace krajů Martin Kuba (ODS) říká, že evidovat statisíce lidí je složité: „Je třeba znovu zpřesnit, kolik lidí tady je, kde jsou a jestli tady chtějí být ještě v září. Jenže tohle oni nemohou vědět přesně. To je prostě blbé.“ Praha 15:10 11. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opozice chce po vládě plán, jak si Česko poradí s příchodem statisíců lidí z Ukrajiny (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V prvních týdnech přicházelo do Česka tolik lidí, že místo přesné evidence se dalo přednost tomu lidi co nejrychleji ubytovat. Problematické by to bylo i dnes, říká Kuba:

„Teď už tu je penzum lidí, a když je třeba je přeregistrovat, tak musí někam přijít, mít potvrzení toho, u koho bydlí. To znamená, že někam teď bude muset v průběhu pár dní přijít 250 tisíc lidí,“ upozorňuje Kuba.

„A jestli se máme bavit o tom, jak mají být připraveny kapacity na září pro děti, tak to nejde bez toho, abychom věděli, kde ty děti budou. Ale zkuste si sami říct, že jste s dětmi uprchlík a máte deklarovat, že tady v září budete.“

Mračková Vildumetzová má ale obavy:

„Jedna z věcí, o kterých v úterý mluvil Tomio Okamura ve sněmovně, je oblast školství. Jsem přesvědčena, že bude nedostatek míst v mateřských školách. Vláda do současné chvíle řeší pouze to, že dá finanční prostředky na ubytovací kapacity, ale neřeší kapacity školek. Je polovina května, probíhají zápisy. A jestliže se to do konce června nevyřeší, tak děti nebudou moci nastoupit prvního září do školek. České děti ani ukrajinské. Já mám také malé dítě.“

„A ten samý problém bude s praktickými lékaři, pediatry, zubaři. To se musí řešit,“ apeluje Mračková Vildumetzová.

Situace Romů

Složitá je i situace ukrajinských Romů, kteří se podle zástupců v Radě vlády pro rovné záležitosti setkávají s předsudky a protiromskými postoji hejtmanů i starostů. Ti je prý na svém území nechtějí.

„Je to úplný nesmysl,“ reaguje šéf hejtmanů Kuba. „Pokud se bavíme o romských uprchlících, tak se bavíme o specifické skupině, která přichází většinou v poměrně velkém počtu. Jsou to velké skupiny, které nechtějí být rozděleny. Je poměrně komplikované je ubytovat.“

„Když jsme včera (v úterý – pozn. red.) mluvili na setkání s ministerstvem vnitra se zástupci bezpečnostních složek, tak se ukazuje, že se na pozadí toho velmi pravděpodobně děje organizovaná činnost, kdy tyto specifické skupiny sem někdo posílá,“ tvrdí Kuba.

„Není pravda, že ubytovací kapacity nejsou. Jsou. Když se podíváte na kapacity, které ministerstvo vnitra a Správa uprchlických zařízení využívá pro tyto skupiny, tak zjistíte, že do nich třeba přijde 550 těchto lidí, ale 230 jich odejde a nikdo pořádně neví kam. Třeba cestují do jiného státu,“ popisuje Kuba a pokračuje:

„Ale protože máme velmi rychlý systém, kdy se lidem snažíme pomoct a okamžitě dostávají pět tisíc korun, tak se ukazuje, že pro některé skupiny to může být velké lákadlo sem přivážet někoho, kdo třeba není schopen to sám vyhodnotit.“

„Myslím, že je třeba férově definovat, komu pomáhat chceme. Nevidím důvod, aby sem přijel někdo, kdo přijíždí z území, které vůbec není zasažené válkou, nahlásí se, že má nárok na pět tisíc korun, ty sebere a někam zmizí. To je nefér,“ odmítá Kuba to, že by šlo o rasismus.

Podle Pavla Schrotha, migračního experta organizace OECD, jde ale o menší problém:

„Česko je v zahraniční pozitivně hodnoceno za pomoc lidem. V určitém ohledu je systém opravdu velkorysý. A při takových opatřeních se vždy najde někdo, kdo toho chce zneužít. Ale jedná se řádově o minimum, řádově o promile, není to nic, za co by byl důvod systém kritizovat.“

Úřady se podle něj snaží dělat maximum. Ani takzvaná dávková turistika se podle něj příliš nevyplatí. „Dávka je vždycky nastavená tak, aby to odpovídalo minimální mzdě a životnímu minimu. Už za minulé uprchlické krize údajně někdo odcházel do Německa, ale analýzy ukazují, že to, co se dá z dávek koupit, je v podstatě stejné všude.“

