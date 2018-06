Lidé z ústeckých ubytoven hledají nový domov. Kvůli zpřísnění podmínek pro dávky na bydlení

Lidé z Ústí nad Labem se obávají plánu na zpřísnění podmínek pro dávky na bydlení. Na doplatku jsou závislé více než dvě stovky lidí z ubytoven, ti teď marně hledají nové bydlení. Opatření by mělo omezit takzvaný obchod s chudobou. Ústí nad Labem 16:20 14. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústí nad Labem | Foto: Martin Dušek

Navrhované změny shrnula ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová z ANO při své květnové návštěvě Ústí nad Labem.

O dávkách na bydlení diskutovaly v pořadu Pro a proti poslankyně Radka Maxová (ANO) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Bude tam sociální šetření před tím, než se příspěvek přizná. Budeme kontrolovat, kolik lidí v dané bytové jednotce bydlí, budeme zjišťovat i to, kolik peněz zůstane lidem, když zaplatí náklady na bydlení. Příspěvky se nebudou vyplácet do výše tržního nájemného, ale do výše nájemného, které je v obecních bytech. A další a další opatření,“ vyjmenovávala Němcová.

Sněmovna se ve čtvrtek sešla k debatě o plánovaných úpravách v dávkách na bydlení na podnět skupiny poslanců v čele s KDU-ČSL. Lidovci by chtěli ministerstvo přimět k odkladu záměru, který by podle nich zvýšil riziko chudoby až u čtvrt milionu domácností, zejména u rodin s dětmi a seniorů.

Mimořádná schůze se ale nakonec neuskutečnila, protože sněmovna neschválila návrh jejího programu. Nepodpořili jej poslanci ANO, ČSSD, KSČM a SPD, jak jejich zástupci předem avizovali.

Omezení v Trmicích

Ústí i sousední Trmice už dříve omezily na určitých adresách vyplácení doplatků na bydlení pro nové obyvatele. Po Trmicích koloval dopis, podle kterého se do jednoho z volných domů mají nastěhovat lidi z rušených ústeckých ubytoven.

„V té době byly ty objekty neobydleny a tento objekt byl z opatření obecné povahy vyjmut. Vnímáme nebezpečí toho, že by se mohli do Trmic přistěhovat další problémoví a sociálně slabí lidé, proto jsme doručili na magistrát žádost o přehodnocení opatření obecné povahy,“ vysvětlovala starostka Trmic Jana Oubrechtová (STAN).

Podle ní by pak platil zákaz v celém městě. Stejný krok chce udělat i Ústí nad Labem. Na doplatku na bydlení jsou závislí lidé ze dvou ubytoven, které se za dva týdny zavřou. Nové bydlení si jejich obyvatelé hledají těžko.

Marné hledání

„Snažili jsme se hledat různě po realitních kancelářích, po soukromnících – prostě to nejde. Ušetřili jsme si celkem nějakých 50 tisíc a stejně jsme neměli nárok na bydlení jenom kvůli tomu, že jsme Romové. Tady na té ubytovně žijí převážně jenom Romové a ti se nedostanou do bytu. Proč? Protože jsou Romové. To je diskriminace,“ popisoval marné snahy Marek Kondáš z ubytovny v Klíšské.

Stejnou zkušenost má i Tomáš Toman z ubytovny na Střekově. „Protože všude chtějí kauce deset až 15 tisíc a ještě chtějí, aby měli lidi stálou práci,“ vysvětloval Toman.

Předsedkyně sociální komise a úřednice ústeckého magistrátu Lenka Jaremová vyzvala tyto lidi ke spolupráci se sociálními pracovníky. „Rozhodně ať neposlouchají žádné aktivisty, kteří jim tvrdí, že město jim musí dát byty. Ztrácejí tím jenom drahocenný čas, protože jim město žádné byty nemá,“ sdělila Jaremová.

Podle lidovců by omezení dávek na bydlení mělo předcházet přijetí zákona o sociálním bydlení a jeho uvedení do praxe. Sociální demokraté spočítali, že by o bydlení mohlo přijít až 13 tisíc lidí na ubytovnách.