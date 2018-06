Desítky umělců, roztančený dav a déšť. Prahou prošel tradiční průvod v rámci romského festivalu Khamoro

Roztančený dav umělců vyrazil v pravé poledne z Václavského náměstí. Průvod tvoří soubory hudebníků a tanečníků - i těch nejmenších. „My jsme tady už asi od tří let, takže každej rok. Pro nás to znamená něco jako svátek Romů,“ přiznává jedna z účastnic průvodu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z průvodu od Janetty Roubkové

Jak vypadá příprava na takový den, vysvětlil pětiletý Radek: „Zkoušíme celej den, ale když oni netancujou, tak jim Fanda dává za trest 40 dřepů.“

V čele průvodu jsou už tradičně vlajkonoši. Při pohledu na ně je hned vidět, odkud soubory na festival přijely. Jsou tady vlajky Itálie, Rumunska, Ruska nebo Portugalska.

Nečekaná změna programu

Tanečnice jsou oblečené v pestrobarevných šatech - od kombinace žluté s červenou a černou až po květinové vzory. Není to ale jen o módě nebo kráse, má to i hlubší smysl, vysvětluje mi vedoucí jednoho ze souborů František. „Je to naše ego, zvýrazňuje to to, že jsme jiný.“

A nejenom mezi účastníky průvodu potkávám cizince, připojili se k němu i kolemjdoucí turisté. Třeba Ruby z amerického Ohia, která se při chůzi pohupuje v rytmu romské hudby.

„Je to úžasné, celá ta atmosféra a ta energie, je to prostě kouzelné,“ popisuje nadšeně.

Průvod byl ale letos v něčem přece jen trochu jiný. Cestou na Staroměstské náměstí se vůbec nezastavil, i když jindy je zastávek na tancování a zpívání hned několik. Na Prahu se totiž přihnal déšť, vysvětluje mi změnu plánu jeden z organizátorů Darko, zatímco se s ostatními schovává v podloubí.

I když tak průvod skončil předčasně, lidé si ještě romskou hudbu budou moct užít. Celý festival Khamoro zakončí v sobotu večer tradiční galakoncert.