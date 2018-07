Kříže se jmény romských dětí, které zavraždili nacisté, stojí v LIberci v místě koncentračního tábora

Velké dřevěné kříže se jmény romských dětí jsou odteď na louce u Kunratické ulice v Liberci. Stojí v místě bývalého koncentračního tábora pro Romy. I když za války patřil k těm nejhorším v Liberci, oběti tam nic nepřipomíná. A to se teď pracovník jednoho libereckého muzea rozhodl změnit. Původní zpráva Liberec 19:41 8. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Díky těm dětem, které se narodily tady v Liberci, se nám podařilo identifikovat konkrétní transport Romů do Osvětimi, “ popisuje Ivan Rous | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Nelíbilo se mu, že město zapomíná na oběti romského holocaustu a rozhodl se to změnit po svém. Liberečan a zaměstnanec Severočeského muzea Ivan Rous zasadil tajně v noci sedm vysokých křížů ze dřeva do země městského pozemku v ulici Kunratická.

Každý z křížů připomíná romské dítě zavražděné nacisty. Rous tvrdí, že je už na čase připomenout památku zhruba 130 Romů, kteří na tom místě žili a zahynuli v německých vyhlazovacích táborech. A právě na Kunratické byl jeden ze čtyř libereckých romských lágrů.

Děti ve věku do tří let

Na každém ze sedmi dřevěných křížů je kovová cedulka. Na jedné stojí třeba Hans Richter. Ten se narodil 24. srpna 1942 a zemřel půl roku poté. Právě zde stál od začátku roku 1941 romský koncentrační tábor. „Díky těm dětem, které se narodily tady v Liberci, se nám podařilo identifikovat konkrétní transport Romů do Osvětimi, “ popisuje Rous.

„Jednalo se o ten nejhorší tábor, který tady v Liberci byl, a nemá tady žádnou připomínku. Všichni jeho obyvatelé byli vyvražděni v Osvětimi a v dalších koncentračních táborech. Když jsme zjistili těch sedm jmen, tak nás vyděsilo, že to jsou děti ve věku od několika měsíců do tří let. I to byl důvod zasazení těch křížů,“ vysvětluje Rous.

„Jsem z toho hodně, hodně smutný, vůbec jsem netušil, že v Liberci mohly být nějaké koncentrační tábory,“ říká Jan Cvečko z asociace romských představitelů Libereckého kraje. „Dokonce jsme rozjeli debatu, o tom, že by se tady měl objevit památník obětem romského holokaustu,“ připomíná Cvečko.

Reakce města

„Je to trošku gerilová akce a tak trošičku protest proti tomu, že my jako město jsme nebyli schopni ten památník na tom dotyčném místě zbudovat a doufám, že to vyvolá i odpovídající reakci města,“ reaguje na umístění křížů náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr (Změna pro Liberec).

„Tím tedy myslím i sebe. Doufám, a že konečně budeme schopni v těch dalších letech pomoci ke zbudování skutečného památníku romského holokaustu,“ slibuje Langr.

Romská iniciativa připravuje položení Stolprsteinu, pamětního kamene v dlažbě se jménem jednoho nacisty zavražděných Romů.