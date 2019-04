30. 4. 2019 | Praha

Česko už téměř týden čeká na obnovení dodávek ropy z Ruska. Evropské rafinérie napojené na ropovod Družba minulý týden upozornily na to, že dodávaná surovina je silně znečištěná a nevhodná ke zpracování. Česko - stejně jako Polsko, Ukrajina nebo Bělorusko - teď řeší, jak výpadek nahradit. Jak vážné problémy to působí? A co se v Rusku vlastně stalo?

