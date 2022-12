Česka by se Putinův zákaz vývozu ropy týkat neměl. Rusko je ale nevyzpytatelné, varuje expert

Ruský prezident Vladimir Putin zakázal dekretem dovoz ropy do zemí, které uplatňují cenový strop na ropu. Ten zavedla od prosince skupina zemí G7, EU a Austrálie, a to ve výši 60 dolarů za barel. „Pokud je tento limit překročený, je zakázáno ropu převážet a pojišťovat její přepravu,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál energetický expert Asociace pro mezinárodní otázky Oldřich Sklenář. Praha 14:10 28. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ropa, barel ropy (ilustrační foto) | Foto: Carsten ten Brink/Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic | Zdroj: Flickr

Abychom si udělali představu, pokud je ten cenový strop 60 dolarů za barel, kolik v poslední době stojí barel ropy? Za kolik se prodává?

Tak ropa Brent čili ta ze Severního moře, která je určitým měřítkem pro cenu v Evropě, se aktuálně prodávala asi za 85 dolarů za barel. V posledních týdnech mírně zdražuje z nějakého minima necelých 80 dolarů na začátku prosince, ale zdražováním spíš v reakci na vývoj poptávky v Číně v souvislosti s uvolněním tamějších covidových opatření.

Evropská unie z Ruska už ropu tankery nedováží, s odběrem ruské ropy potrubní cestou naopak dál počítalo třeba Česko, Slovensko a Maďarsko, protože země dostaly výjimku na dovoz. Jak tedy toto opatření, které podepsal prezident Putin, postihne právě tyto tři země?

Tam je důležité konkrétní znění nařízení. Třeba podle německé agentury DPA nařízení zakazuje dodávky ropy a ropných produktů těm subjektům, které ve smlouvách přímo či nepřímo mají zahrnutý mechanismus stanovení cenového stropu. Vzhledem k tomu, že ten mechanismus se týká primárně ropy přepravované po moři, nikoli ropovody, tak by se to zmíněných zemí týkat nemělo. Pokud samozřejmě nebude ruská reakce nějakým rozšířena.

Kterých zemí by se to mělo týkat?

Strop přijaly země G7, Evropská unie, Austrálie a další. Netýká se to pouze těchto zemí, ale ten mechanismus vychází z toho, že omezuje přepravní a pojišťovací společnosti. Z nich většina právě sídlí ve zmíněných zemích, takže se to dotýká v podstatě většího počtu států. Bude záležet na tom, jak jsou postavené smlouvy a nakolik tam bude do budoucna figurovat přímo definice vyplývající z mechanismu zastropování.

Česko má zásoby „Na ropovod Družba, přes který se do Česka dováží okolo 50 procent ropy, se aktuální cenový strop nevztahuje,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu mluvčí ministerstva průmyslu Marek Vošahlík. I kdyby Česko o dodávky ropy nečekaně přišlo, má podle předsedy Správy státních hmotných rezerv Pavla Švagra dost zásob. „Naše nouzové zásoby jsou v tuto chvíli asi na 88 dní z ropy pro Litvínov. K tomu je ještě třeba připočítat zásobu, kterou má Unipetrol, ta je v řádu asi pěti až šesti dnů,“ řekl.

Šestý balík sankcí vůči Rusku ze strany EU předpokládal omezení dovozu ropy z Ruska až o 90 procent od začátku příštího roku. Jak se daří tento plán naplnit?

Já v tuto chvíli nemám k dispozici data, která by umožňovala vyhodnocení toho balíčku. Připomínám, že kromě ropy se týkal celé řady dalších sektorů, včetně například bankovních plateb. To rozšiřovalo seznam technologií, jejichž vývoz byl do Ruska zakázán, nebo třeba pozastavení vysílání nějakých prokremelských televizních stanic.

Jak se daří Česku nahrazovat ruskou ropu? Jaký plán má vůbec v tomto směru česká vláda, protože Česko je na ruské ropě výrazně závislé?

Ano, přibližně polovina ropy, která byla v minulých letech dovážená do Česka, tak pocházela z Ruska. Byla vyjednána výjimka, která má trvat do poloviny roku 2024. Během té doby se počítá s určitým rozšířením transalpínského ropovodu. Plus realizaci opatření na straně rafinerií tak, aby byly schopny zpracovávat i jinou ropu než tu, která je původem z Ruska. Ta se liší vlastnostmi a není možné ji v tuto chvíli úplně snadno nahradit.

Rusko ale potřebuje peníze z prodeje ropy. Dokáže ten v příjmech v případě, že nebude prodávat zemím EU a G7, nějak nahradit?

To, co jsem uvedl, znamená, že se to týká nejenom dovozu zmíněných zemí, ale i všech zemí, které využívají přepravní kapacity. To je jeden efekt. Současně cenový strop v podstatě poskytuje výhodnější vyjednávací pozici zemím, které sankce nepřijaly, což je třeba Čína, Indie nebo Turecko, které teď mají páku na to, aby jim Rusko prodalo ropu za výhodnějších podmínek.

Dají se od února čekat potíže s nedostatkem některých rafinerských produktů na trhu, speciálně třeba nedostatek pohonných hmot?

Netroufám si spekulovat. Bude záviset i na případném rozšíření opatření ze strany Ruska. Jenom připomínám, že Rusko je v tuto chvíli obecně skutečně nevyzpytatelný obchodní partner. Podobně jako v minulosti byly problémy nejenom v návaznosti na oficiální sankce. Ale může se jednat o jednostranné omezení dodávek ze strany Ruska bez toho, že by to mělo oporu v nějakých nařízeních. V tom případě by samozřejmě musela být přijata i nějaká úsporná opatření tak, abychom se s tím dokázali vyrovnat.

