Ropákem roku je poslanec Foldyna. Zelenou perlu za antiekologický výrok získal zmocněnec Štuller

Antiekologickou cenu Ropák roku 2017 dostal poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD), a to za návrh změny zákona o ochraně přírody, který potlačoval účast spolků v územních a ve stavebních řízeních pro stavby, u nichž nebylo vydáno stanovisko EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí).

Na tiskové konferenci v Brně výsledky ceny Ropák uvedl Miroslav Patrik ze spolku Děti Země, který anketu pořádá.

Cenu Zelená perla 2017 za antiekologický výrok získal vládní zmocněnce pro jadernou energetiku Ján Štuller, který na přednášce na katedře jaderné chemie ČVUT uvedl:

„Cokoliv studujete, studenti a studentky, a cokoliv se učíte, co má souvislost s jadernou energetikou, je velice čestné, průzračné a potřebné, protože to patří k základním potřebám člověka vedle pitné vody, potravin a střechy nad hlavou.“

Cena pro Foldynu

Poslanec Foldyna letošního Ropáka dostal za podání změny návrhu zákona o ochraně přírody a zároveň za její prosazování. Schválený návrh vyloučil spolky ve stavebních řízeních pro stavby pro lokální malé stavební projekty, takže občané už nemohou připomínkovat místní stavby jako dosud, uvedl Patrik. Doplnil, že změna platí od ledna 2018.

Antiekologickou cenu Ropák roku 2016 dostal loni ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Ropákem se stal mimo jiné kvůli tomu, že jeho resort opět zablokoval zařazení lokality Louky u Přelouče do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

Cenu Zelená perla 2016 za antiekologický výrok získal bývalý poslanec Roman Váňa (ČSSD). Na úmysl vedení Prahy, aby se na Malostranském náměstí zrušilo parkoviště pro automobily, reagoval slovy: „S auty je to náměstí hezčí, smysluplnější, živější, prázdné bez aut mi to přijde podle návrhů, co jsem viděl, ošklivější, nelidské.“