Roste zájem o elektrododávky. Některé přepravní společnosti plánují vyřadit spalovací motory úplně

Poptávka po elektrických dodávkách v Česku roste. Zájem o ně mají hlavně přepravní a rozvážkové společnosti. Český rozhlas zjistil, že některé firmy chtějí přejít k eletrickým pohonům časem úplně. Loni se podle Svazu dovozců automobilů registrovalo skoro 400 nových lehkých užitkových vozů do 3,5 tuny na elektřinu. To je meziročně nárůst skoro o trojnásobek, v roce 2022 to bylo 134 kusů. Jedním z důvodů jsou třeba nižší náklady na servis. Praha 16:43 12. února 2024

„Nejčastěji se s nimi jezdí v městském provozu a v příměstských lokalitách. Najeté kilometry záleží na typu vozidla, kapacitě baterky, ročním období – ale v našem provozu je to zhruba od 160 do 250 kilometrů. Hodně to ovlivňuje i styl jízdy řidiče,“ říká Tomáš Doskočil ze společnosti Rohlík, která rozváží potraviny.

Ve skladu v pražské Liboci provozují 50 elektrických dodávek. Postavené k nim mají i dobíjecí stanice.

Celkově má společnost v Česku 131 dodávek na baterie a plánuje přikoupit další. „Letos v rámci celé skupiny plánuje přidat asi 200 až 300 elektrických vozidel s cílem do budoucna zcela přejít na elektrickou flotilu,“ vysvětlila mluvčí Denisa Morgensteinová.

Podíl aut na elektřinu v jejich vozovém parku je nyní asi dvanáct procent. Třeba konkurenční firma Košík, která také rozváží potraviny, zatím žádné vozy na baterie nemá.

„Zařadit elektromobily do pravidelného provozu je jeden z našich dlouhodobých cílů. My se nicméně jako online supermarket specializujeme především na velké nákupy a rozhodně nevozíme pouze po městech. Naše rozvozové trasy vedou v podstatě do celého Česka, často desítky kilometrů za hranice krajských měst,“ vysvětluje důvody mluvčí Košíku František Brož.

Dotace

Stát v Česku přitom nabízí firmám dotace na nákup elektrického auta až 200 tisíc korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu na to v poslední výzvě z roku 2019 vyčlenilo 150 milionů korun.

„Poslední výzva byla vyhlášena v rámci operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v prosinci roku 2019, ve kterém bylo hodnoceno zhruba 443 žádostí za zhruba 186 milionů korun. Z toho evidujeme 43 podpořených projektů v kategorii elektromobilů do hmotnosti 3,5 tuny,“ řekl k dotacím mluvčí rezortu Marek Vošahlík.

Nakonec z toho vyplatili skoro 95 milionů korun. Od letošního března budou moct firmy požádat o dotace v další výzvě s celkovou částkou necelé dvě miliardy korun. Včetně dotací na dobíjecí stanice. Ze společností, které oslovil Český rozhlas, ale o dotace zažádala v minulosti jen Česká pošta.

„V rámci veřejné zakázky, která byla vypsaná loni, byla podepsaná smlouva na 130 vozů s cenou jednoho vozidla přes milion korun bez DPH. S dotací 540 tisíc korun bez daně je výsledná cena poloviční. Auta budou dodána koncem března tohoto roku,“ přibližuje mluvčí Matyáš Vitík.

Dvě přepravní společnosti DPD a DHL pak vlastní elektrododávky nenakupují. Poskytují ale třeba výhody partnerům, které si na rozvoz najímají.

„Dodávky nepořizujeme my, ale naši smluvní partneři, dopravci. Ti je vlastní a my se jim snažíme pomoci například tím, že se jim vyjednáváme přívětivější podmínky financování nebo jim poskytujeme nabíjení zdarma na našich depech,“ říká Miloš Malaník, generální ředitel společnosti DPD. Její partneři mají asi 300 elektrických dodávek.

U české sítě mezinárodní přepravy firmy DHL sice využívají 25 dodávek na baterie, ale mají je v rámci pronájmu přes operativní leasing. Společnosti se shodují, že elektrická auta ve své flotile mají hlavně kvůli nižším emisím a většímu komfortu. Důvodem jsou i zhruba o 20 procent nižší náklady na pravidelný servis vozů.