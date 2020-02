Někdejší elitní detektiv Kotrč čelí novému obvinění, za předchozí stíhání dostane statisícové odškodné

Generální inspekce bezpečnostních sborů už podruhé stíhá bývalého elitního policistu Rostislava Kotrče. Podle obvinění před dvěma roky neoprávněně manipuloval s počítačovou sítí soukromé střední školy, kde pracoval jako zástupce ředitele. Zahájení nového stíhání potvrdil Radiožurnálu sám Kotrč. Zároveň ale dostane od státu statisícové odškodnění za předchozí obvinění. Praha 6:31 28. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kotrč nové stíhání označil za vykonstruované. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kotrč nové obvinění označil za vykonstruované. „Je naprosto účelové. Jsou jednoznačné důkazy, že na místě, kde jsem měl něco spáchat, jsem nemohl vůbec být,“ řekl Radiožurnálu k tomu někdejší hlavní vyšetřovatel silničářské kauzy.

Stíhání podle něj souvisí s jeho působením ve vedení Bezpečnostně právní akademie v Praze. „Bylo podáno trestní oznámení, že jsem měl nějakým způsobem manipulovat s e-mailem, ale v té době už jsem několik měsíců neměl k mailům přístup,“ poznamenal. Podle obvinění měl neoprávněně mazat některé části interní informační sítě soukromé střední školy.

Obviněný úředník finanční správy si řekl o úplatek exšéfovi daňařů. Ten k předání milionů přizval policii Číst článek

Mluvčí generální inspekce Ivana Nguyenová nechtěla řízení jakkoliv komentovat. „Tento případ je stále živý, z taktických důvodů nebudeme poskytovat žádné informace,“ reagovala na dotaz.

Jakýkoliv komentář odmítla i střední škola, v jejímž vedení Kotrč před dvěma roky skončil. Tehdy její ředitel Karel Brát na webových stránkách uveřejnil prohlášení, podle kterého byl Kotrč z funkce odvolán.

„Jmenovaný nesplnil pokyny zřizovatele školy, které se týkaly odstranění nedostatků zjištěných při podzimním auditu. Dále se prokazatelně podílel na poškození dobrého jména Bezpečnostně právní akademie, což je v této době předmětem dalšího šetření,“ konstatoval v únoru 2018.

Ani přestupek, rozhodl úřad

Právě nové stíhání Kotrčovi znemožňuje návrat k Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ). Na ten by měl jinak nárok poté, co se definitivně očistil v kauze úniku pravé identity utajované svědkyně údajných korupčních praktik mezi silničáři a byznysmeny.

Už loni soud Kotrče zprostil obžaloby s tím, že nespáchal žádný trestný čin. Zároveň ale uložil Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ), aby prověřil, zda expolicista nespáchal přestupek. Ani to teď ale úřad nepotvrdil.

Ministerstvo školství čelí za digitalizaci vzdělávání kritice. Podle kontrolorů neplní úkoly a chybí peníze Číst článek

„Po projednání věci v přestupkovém řízení bylo na základě doporučení rozkladové komise rozhodnuto, že uvedeným jednáním nedošlo k naplnění všech znaků skutkové podstaty přestupku,“ řekl k tomu náměstek NBÚ Jaromír Kadlec.

Někdejší vyšetřovatel tak od vedení policie dostane statisíce korun. Půjde o náhradu ušlé mzdy za posledních sedm let, po které byl kvůli podezření postaven mimo službu. Od září roku 2013 pobírá Kotrč polovinu platu.

„V případě, kdy je ukončeno zproštění výkonu služby, je část služebního příjmu doplacena automaticky, aniž by si musel příslušník žádat,“ poznamenal k tomu mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík. Konkrétní částku v Kotrčově případě ale odmítl říct.

Dostat může přes dva miliony

Podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje v současné době příslušné řízení probíhá. Průměrná mzda v rámci elitního útvaru přitom podle dostupných statistik dosáhla v roce 2017 necelých 60 tisíc korun. V případě poloviny z této částky by tak policie musela za každý rok mimo službu vyplatit až 350 tisíc korun. U Kotrče by to v součtu znamenalo až 2,5 milionu korun.

Platy detektivů se nicméně razantně zvedly až po vzniku samotné protimafiánské centrály v roce 2016 a konkrétní výpočet také závisí na výši osobních příplatků.

Zásah protimafiánské centrály na ministerstvu práce: detektivové kvůli IT zakázkám obvinili 2 úředníky Číst článek

„Netroufám si odhadovat, jak to personální oddělení vypočítá, ale jsou to samozřejmě částky v řádech statisíců a možná přesahující milion korun,“ řekl k tomu Radiožurnálu Kotrč. Další statisíce pak bývalý vyšetřovatel požaduje po státu u soudu jako odškodné za nezákonné stíhání.

Kotrč po nuceném odchodu od elitní protikorupční policejní jednotky působil jako farář Československé církve husitské a v roce 2014 neúspěšně kandidoval za KSČM do zastupitelstva Chlumce nad Cidlinou. V současné době učí na jedné ze středočeských středních škol. Podle svých slov je připraven se k polici vrátit.