Bývalý šéf vojenské kanceláře Hradu Pilc žaluje stát o ušlý plat kvůli neoprávněně odebrané prověrce

Bývalý šéf vojenské kanceláře prezidenta republiky Rostislav Pilc požaduje, aby mu stát doplatil 329 tisíc za ušlý služební plat, píše Česká televize s odvoláním na Pilcova advokáta Daniela Voláka. Prověrku Pilcovi odebral v listopadu 2015 Národní bezpečnostní úřad. Rozhodnutí Pilc napadl v roce 2016, soud mu dal loni za pravdu a odebrání označil za nezákonné. Praha 16:34 5. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý náčelník vojenské kanceláře prezidenta Rostislav Pilc | Foto: Petr Topič/ MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ministerstvo obrany a Národní bezpečnostní úřad Pilcovi ušlý služební plat odmítly zaplatit dobrovolně, cituje Česká televize Voláka. „Podali jsme dne 22. května žalobu k příslušnému soudu o zaplacení 329 tisíc korun, přičemž v tomto řízení budeme požadovat úroky z prodlení ve výši 9 % ročně a náhradu nákladů řízení,“ uvedl Pilcův advokát.

Výši odškodnění za nemajetkovou újmu, které bude požadovat, ještě Pilc přesně nezná. V červnu 2018 se pro Radiožurnál vyjádřil, že by mělo jít o sumu vyšší než jeden milion korun.

Zpět do funkce

Prověrku Pilcovi odebral v roce 2015 Národní bezpečnostní úřad. Jak dříve psal iROZHLAS.cz, zjištění, jež Pilce označilo za riziko, přišlo od vojenského zpravodajství, které sám dříve jako pověřený ředitel vedl.

Byla to má profesní likvidace, budu chtít odškodnění, říká exšéf vojenské kanceláře Hradu Pilc Číst článek

Údajně šlo o jeho rizikové styky s ruským podnikatelem a bývalým zaměstnancem české ambasády v Moskvě, kde Pilc v minulosti působil. Informace o setkáních s ním však měl Pilc sám vojenské rozvědce hlásil. Pilc také odmítl jakoukoliv závadnost schůzek.

Odebrání prověrky Pilc v červnu 2018 označil za „profesní likvidaci“.

Kvůli ztrátě prověrky, kterou potřeboval k vykonávání funkce šéfa vojenské kanceláře prezidenta republiky Pilc sám v dubnu 2016 rezignoval. Rozhodnutí bezpečnostního úřadu poté napadl u soudu, spor definitivně vyhrál loni.

V prosinci 2018 kancléř Vratislav Mynář potvrdil, že by se Pilc měl vrátit do funkce k 1. lednu 2020, kde by vystřídal současného nášelníka Jana Kašeho. Tomu skončí mandát. Pilc musí ale splnit všechny zákonné podmínky, mezi ty patří i bezpečnostní prověrka.