Exšéf vojenské policie Hradu Pilc prohrál soud o odškodnění kvůli neoprávněně odebrané prověrce

Median: Sněmovní volby by vyhrálo ANO s téměř třiceti procenty. Piráti v průzkumu přeskočili ODS

Do dolní parlamentní komory by se dostalo zřejmě ještě šest stran. K volbám by v srpnu přišlo 63 procent lidí. Při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017 dosáhla volební účast zhruba 61 procent.