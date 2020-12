Bývalý šéf vojenské kanceláře Hradu Pilc má znovu prověrku. S prezidentem bude jednat o návratu

Bývalý náčelník vojenské kanceláře prezidenta Rostislav Pilc získal na začátku prosince znovu bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Už v pondělí ho čeká schůzka na Hradě o možném návratu do vysoké funkce, napsaly Lidové noviny (LN). Pilc má podle svých slov s prezidentem Milošem Zemanem ústní dohodu, že pokud dostane prověrku zpět, bude se moci do funkce vrátit. Praha 6:57 14. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý náčelník vojenské kanceláře prezidenta Rostislav Pilc | Foto: Petr Topič/ MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pilc přišel o prověrku na konci roku 2015 na základě rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), na jaře následujícího roku na funkci náčelníka vojenské kanceláře Hradu rezignoval a odešel do civilu. Rozhodnutí o odebrání prověrky ale předloni soud zrušil a případ se vrátil k NBÚ.

„Vydání prověrky pro mne znamená, že bych se měl podle původních dohod vrátit do funkce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta,“ řekl LN Pilc. Jeho nástupcem se stal brigádní generál Jan Kaše. „Jdu za kancléřem prezidenta, abych věděl, co dál. Bude to první informativní schůzka,“ uvedl Pilc. Generálmajor v záloze je nyní zaměstnancem státního podniku Řízení letového provozu.

Opisování, opilecká jízda i osvobozený prokurátor. ‚Působil lehkomyslně,‘ popisuje soudce Sováka kolegyně Číst článek

Soud zrušil rozhodnutí o odebrání Pilcovy prověrky na jaře 2018. Chyběly mu další materiály, které by potvrzovaly věrohodnost informace zpravodajské služby, na jejímž základě byla Pilcovi prověrka odebraná. Bývalý náčelník hradní kanceláře se u soudu domáhal i toho, aby mu NBÚ nahradil služební plat ve výši 329 000 korun, soud ale jeho požadavek v září pravomocně zamítl. Pilc řekl LN, že v této věci podal dovolání k Nejvyššímu správnímu soudu.

Když Pilc přišel o prověrku, prezident Miloš Zeman řekl, že bude muset skončit, protože prověrku na rozdíl od hradního kancléře Vratislava Mynáře, kterému se ji nepodařilo v minulosti získat, pro svou práci potřebuje. Pilc nakonec odešel na vlastní žádost.

Pilc byl v minulosti vojenským přidělencem v Rusku, řadu let také působil jako zpravodajec. V červnu 2013 byl pověřen vedením Vojenského zpravodajství poté, co byl tehdejší ředitel Milan Kovanda obviněn v kauze kolem Jany Nečasové (dříve Nagyové). Za Pilcovou ztrátou prověrky mohly stát podle dřívějších informací některých médií právě spory ve zpravodajství a Pilcovo svědectví na policii.

Šéf vojenské kanceláře na Hradě patří mezi vlivné představitele armády. Jeho prostřednictvím vykonává prezident svou roli nejvyššího velitele ozbrojených sil. Do jeho kompetencí patří i řízení Hradní stráže. Jmenuje a odvolává ho prezident republiky.