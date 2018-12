Rostislav Pilc by se měl v roce 2020 opět stát šéfem vojenské kanceláře Hradu, zažádá o novou prověrku

Bývalý šéf vojenské kanceláře prezidenta republiky Rostislav Pilc by se měl vrátit do funkce na Hradě k 1. lednu 2020. Vystřídat by tak měl současného náčelníka Jana Kašeho, kterému skočí mandát. Radiožurnálu to potvrdil hradní kancléř Vratislav Mynář s tím, že Pilc musí splnit všechny zákonné podmínky. Mezi ně patří i bezpečnostní prověrka. Právě o ni Pilc před třemi lety přišel.

