Byla to má profesní likvidace, budu chtít odškodnění, říká exšéf vojenské kanceláře Hradu Pilc

Bývalý šéf Vojenské kanceláře prezidenta republiky Rostislav Pilc bude chtít od státu odškodnění za odebrání bezpečnostní prověrky. Po státu bude podle svých slov žádat kompenzaci za ušlý plat, za advokáta a nemajetkovou újmu. „Požadovanou částku sice nedokážu odhadnout, ale celkově to prý bude určitě přes milion," říká v rozhovoru pro Radiožurnál Pilc. Rozhovor Praha 11:00 14. června 2018

Kdy chcete o odškodnění požádat?

S advokátem na tom pracujeme, dáváme dohromady podklady. Až to budeme mít, obrátíme se na příslušná ministerstva, pravděpodobně to bude ministerstvo obrany a ministerstvo spravedlnosti.

Co pro vás odebrání prověrky znamenalo?

Byla to moje profesní likvidace. Vycházely o mně články, jaké jsem bezpečnostní riziko, a to si pak připadáte jako gauner. Bylo to neúnosné jak pro mě, tak moji rodinu.

Jak podle vás získal Národní bezpečnostní úřad sporné informace k odebrání prověrky?

To, co měl NBÚ v takzvaném otevřeném svazku, který jsem viděl, byly věci, které jsem já sám hlásil Vojenskému zpravodajství. Nevím, jak to bylo dodáno NBÚ, asi to přišlo z neznámého zdroje. NBÚ to totiž pak zpracoval a prověřoval právě u Vojenského zpravodajství. To mu informace potvrdilo, aniž by ovšem řeklo: Ano, informace máme, ale od samotného Pilce. To mi přijde absurdní.

Kontakty s Rusem Kovilynem

Úřad ale rozhodl na základě utajované části. Víte, o co v ní šlo?

K těm utajovaným zprávám bych se nevyjadřoval. Neviděl jsem je. Můžu jenom spekulovat, že se jednalo například o moje kontakty s panem Kovilynem, který byl v otevřené části také zmíněn. To je také absurdní. Toho jsem totiž také sám hlásil odboru vnitřní bezpečnosti Vojenského zpravodajství. Hlavně, s panem Kovilynem jsem pracoval na české ambasádě, když jsem tam působil jako vojenský přidělenec v Moskvě. Petr Kovilyn je Rus, který tam byl oficiálně zaměstnán.

Proč by byla vaše známost s tímto mužem takový problém? Existovalo riziko nějakých vazeb třeba na ruské zpravodajské služby?

Pokud by takové vazby existovaly, tak by ho asi nezaměstnala česká ambasáda. Tito lidé se prověřují. Stýkal se tam se spoustou lidí včetně diplomatů a učil také české děti, myslím, že to bylo IT. Sám jsem působil v Rusku pět let jako vojenský přidělenec a můžete říct o každém, že se nějakým způsobem dostane do kontaktu s FSB.

Pilcův případ Bývalý šéf Vojenské kanceláře prezidenta republiky Rostislav Pilc bude žádat po státu milionové odškodné za odebrání bezpečnostní prověrky. Přišel o ni na základě rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu. Jenže Pilc se obrátil na soud a ten mu dal nedávno za pravdu. Rozhodnutí úřadu zrušil pro nedostatek důkazů jako nezákonné. Armádu už Pilc opustil a pracuje v podniku Řízení letového provozu. Čeká ale, jak na aktuální situaci zareaguje Hrad.

O každém? To snad ne.

Režim je tam jiný. Bezpečnost v Rusku je jinak pojímána než u nás. Hlavně kvůli obavám z teroristických útoků. Když jsem tam pobýval v roce 2001 až 2006, tak bylo například zvýšené riziko útoků takzvaných černých vdov z Kavkazu a ruské bezpečnostní složky jsou opravdu jiné než u nás, ale to neznamená, že každý je hned agent. V případě pana Kovilyna je to vysoce nepravděpodobné.

Proč jste tedy setkání s ním hlásil vnitřní bezpečnosti rozvědky?

Byl to styk s cizím státním příslušníkem, je to v předpisu, tak jsem to hlásil. Pak se on tady překvapivě za několik let objevil jako ředitel porcelánky v Loučkách u Karlových Varů. Tehdy se tam připravovala prezidentská návštěva, na které jsem se podílel. Byly to zcela oficiální kontakty, nic jiného tam nebylo.

Údajně vám přitížily při prověřování vztahy se ženami a rychlá jízda. Je to tak?

Ano, ale to jsem všechno hlásil. Jestli jedete na padesátce šedesát a přijde vám pokuta, tak bych chtěl vidět někoho, komu někdy nepřišla. A ženy? Ano, měl jsem přítelkyni, byl jsem rozvedený, nevidím v tom problém. Podle mě to jsou zástupné problémy. Šlo o to nakumulovat spoustu negativních věcí, vyhrabat na člověka všechno, co si myslíme, že je špatné, co vám může uškodit.

Vy jste tedy přesvědčen, že vaši bývalí kolegové zpravodajci vzali vaši složku a anonymně ji dali NBÚ? Chtěli vás poškodit?

Nevím. Vycházím z otevřeného svazku. Vše bylo od jednoho zdroje. Od Vojenského zpravodajství. NBÚ si to podle mě měl ověřit, třeba od jiných zpravodajských služeb, které by také mohly mít nějaké informace. Žádné takové poznatky ale nebyly a odpovědi, pokud vím, byly negativní.

Budete žádat o novou prověrku?

Já jsem se soudil s NBÚ o dvě věci. První bylo odebrání prověrky, kterou jsem v té době měl. Druhou bylo zastavení nové prověrky po zhruba deseti měsících, o kterou jsem si tehdy požádal. První je soudem a NBÚ vyřešeno, to rozhodnutí bylo zrušeno. To druhé je stále zastaveno.

Mimochodem platnost původní prověrky na stupeň přísně tajné by mi stejně sama zanikla za pár dní poté, co mi ji NBÚ demonstrativně odebral. Bylo to tak pompézní a v takových souvislostech, až to bylo zarážející. Už předtím jsem byl v hledáčku novinářů, volali mi několik měsíců předtím, co jen na tom pravdy, že mi bude odebrána prověrka. Nedával jsem tomu váhu, nebylo proč mi ji odebrat, nebyl jsem si ničeho vědom, zřejmě unikaly informace.

Takže budete chtít, aby vám NBÚ prověrku vydal?

Podle soudu se proces nyní vrátí do bodu, kdy nová prověrka byla zastavena. Takže podle mě by mělo řízení pokračovat. Problém ale je, že já teď sedím na místě, kde bezpečnostní prověrka potřeba není. Tedy když ji nepotřebuji, tak o ni žádat nemůžu.

Kde pracujete?

Pracuji na Řízení letového provozu. Mám na starosti vojenskou a civilní integraci.

Zvažujete nějaké kroky vůči samotnému NBÚ?

Soud řekl, že bylo pochybení na straně bývalého ředitele NBÚ. Předpokládám, že za každou chybu někdo nese odpovědnost. Pokud budu žalovat stát o náhradu škody, měl by se ho ptát.

Mynář bez prověrky zůstává

Chtěl byste se vrátit na Hrad, odkud jste musel odejít?

Žádost o uvolnění z funkce jsem podal sám a na jejím základě mě prezident odvolal. Pan prezident (Miloš Zeman) se tehdy divil, že jsem měl 18 let prověrku a jen co odejdu na Hrad, tak o ni během pár měsíců přijdu. Ptal se mě, jestli jsem někoho zabil, nebo vykradl banku. Protože sám neviděl nic tak závadného, proč bych o ni měl přijít. Nechtěl jsem ale dál přitěžovat panu prezidentovi, protože už tam měl bez prověrky kancléře (Vratislava Mynáře).

Zkoušel jste prezidenta po vyhraném soudu kontaktovat?

Ano. Měli jsme dohodu. Napsal jsem panu prezidentovi osobní dopis. Jsem v kontaktu s Hradem.

A chcete zpátky na Hrad?

Záleží to na panu prezidentovi, šéfa vojenské kanceláře jmenuje přímo on. A na dalších věcech, jako například volná tabulková místa, kontrakt. V armádě to není tak jednoduché, nehledě na to, že bych musel zpět do armády.

Co si myslíte o tom, že vy jste kvůli prověrce odešel a kancléř Vratislav Mynář tam i bez prověrky zůstal?

O kancléřovu prověrku se nestarám, starám se o svoji. Co mohu posoudit, je pouze tok tajných informací. On s takovými písemnostmi na Hradě do styku nepřichází, je tam nastaven jiný systém. Víte, ono by se všeobecně nemělo plýtvat s prověrkami na nejvyšší stupeň.

Chtěl byste se vrátit zpět mezi vojenské zpravodajce?

Vojenské zpravodajství mělo na mé profesní likvidaci určitý podíl. Zvažuji další postup s mým advokátem. Ale je to pro mě v podstatě uzavřená kapitola. Řídil jsem jej bezmála dva roky. Dvacet čtyři hodin, sedm dní v týdnu pořád něco řešíte, hlídáte informační toky, jezdíte na vládu, musíte být pořád ve střehu.

Jaký postup máte na mysli? Právní kroky vůči rozvědce?

Vůči ministerstvu obrany, kam Vojenské zpravodajství spadá. Vycházím z rozsudku soudu, že NBÚ vycházel z nezákonných důkazů, které dodalo jen a pouze Vojenské zpravodajství a NBÚ si to ani neprověřil. Takže pro mě zůstává otázka, zda to nebylo účelové a cílené. Tak ať na to někdo odpoví a vysvětlí to. Nedají se takto přece likvidovat lidi.

Kauza Nagygate

Vy jste pracoval ve zpravodajství, když bylo dle zatím nepravomocného rozsudku zneužito bývalou šéfkou kabinetu premiéra Janou Nagyovou ke sledování tehdejší manželky premiéra Petra Nečase z ODS. Jak to bylo podle vás vůbec možné?

Vojenské zpravodajství jsem řídil až po vypuknutí kauzy. Nevím, v té době jsem byl náměstek. Dozvěděl jsem se o tom, až když byla v budově rozvědky policie. Tak jsem také svědčil v této věci u soudu a řekl jsem, co jsem měl, což už bylo publikováno všude v novinách.

Tedy že neexistuje legální ochranné kontrasledování nějaké osoby, jak vysvětlovali sledování tehdejší manželky premiéra a sokyně Nagyové bývalí šéfové vojenské rozvědky před soudem. Spekulovalo se, že informace dodané z rozvědky na NBÚ mohly být určitou pomstou za tento váš postoj. Co si o tom myslíte?

Ptáte se mě na dvě věci. Zda existuje legální kontrasledování, je to hra se slovy. Význam a smysl si vkládá každý sám, nechme to na soudu. A zda informace dodané rozvědkou mohly být určitou pomstou? Nevím, můžu jenom spekulovat. Nechci se k tomu vyjadřovat.