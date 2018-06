Exšéf vojenské kanceláře Hradu bude žalovat stát. Za odebrání prověrky chce milionové odškodné

Bývalý šéf Vojenské kanceláře prezidenta republiky Rostislav Pilc bude žádat po státu milionové odškodné za odebrání bezpečnostní prověrky. Přišel o ni na základě rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu. Jenže Pilc se obrátil na soud a ten mu dal nedávno za pravdu. Rozhodnutí úřadu zrušil pro nedostatek důkazů jako nezákonné. Armádu už Pilc opustil a pracuje v podniku Řízení letového provozu. Čeká ale, jak na aktuální situaci zareaguje Hrad. Původní zpráva Praha 6:00 14. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý náčelník vojenské kanceláře prezidenta Rostislav Pilc | Foto: Petr Topič/ MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Zapnete televizi a vidíte se na headlinu, vidíte se na obrazovce, vycházejí o vás nepravdivé články. A samozřejmě to mělo dozvuky v rodině. De facto vás to profesně zlikviduje, protože nikdo neví, jestli to je, nebo není pravda. Těžce potom hledáte práci,“ popisuje pro Radiožurnál Rostislav Pilc, co pro něj předloňské odebrání nejpřísnější prověrky znamenalo.

Před nástupem na Hrad strávil svoji kariéru ve vojenské rozvědce, kterou také dva roky vedl. A právě ta dodala Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ) o jeho osobě klíčovou utajenou informaci. Zatímco NBÚ ji považoval za pravdivou a vážnou, soud ji svým způsobem označil za drb.

„Soud je přesvědčen, že ve správním spisu - včetně jeho utajené části - chybí jakýkoliv skutkový podklad, na základě něhož by šlo usuzovat o věrohodnosti a přesvědčivosti klíčové zpravodajské informace,“ cituje zdůvodnění rozsudku mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci.

Vojenské zpravodajství to nechce komentovat. „K tomuto případu se nebudeme nijak vyjadřovat. Problematiku bezpečnostních prověrek řeší Národní bezpečnostní úřad,“ říká mluvčí Vojenského zpravodajství Alžběta Riethofová.

Kontakty s Rusem Kovylinem

O jakou informaci vlastně šlo, neví podle svých slov jistě ani sám Pilc, protože k tajné části svého spisu neměl přístup. Podle údajů z takzvané otevřené části ale usuzuje, že NBÚ dostal od rozvědky hlavně informace, které jejímu odboru vnitřní bezpečnosti paradoxně sám na sebe v minulosti hlásil coby její zaměstnanec.

Už dříve MF DNES napsala, že riziková měla být pro úřad známost Pilce s Rusem Petrem Kovylinem. „Toho jsem také hlásil odboru vnitřní bezpečnosti. A hlavně s panem Kovylinem jsem pracoval na ambasádě, kde byl oficiálně zaměstnán. Stýkal se tam se spoustou jiných lidí, diplomatů, učil české děti. Přijde mi to úplně absurdní,“ vysvětluje.

Pilc pracoval v Moskvě na ambasádě jako vojenský přidělenec před dvanácti roky. Odmítá, že by Kovylin mohl být bezpečnostním rizikem. Setkání s ním hlásil prý na rozvědce proto, že je to cizí státní příslušník.

NBÚ: Bez komentáře

Proč to zřejmě jinak viděl NBÚ a jak se staví k výroku soudu v případě Pilce, není možné zjistit. Bezpečnostní ředitel úřadu Jaromír Kadlec na otázky Radiožurnálu písemně sdělil: „Toto řízení je neveřejné a Národní bezpečnostní úřad není oprávněn, a tedy ani nemůže sdělovat informace o něm jiné osobě než účastníkovi bezpečnostního řízení.“

Kromě odškodnění Pilc ještě zvažuje, že bude chtít vysvětlení po ministerstvu obrany - jako nadřízeného vojenské rozvědky.

„Budu částečně citovat z rozsudku, kde bylo jasně napsáno, že NBÚ vycházelo z nezákonných důkazů, které dodalo jenom a pouze Vojenské zpravodajství. Je otázkou, jestli to bylo účelové, cílené, ať to někdo vysvětlí,“ žádá Pilc.

Po očisťujícím rozsudku se také obrátil na prezidenta Miloše Zemana. S ním měl dohodu, že když se očistí, budou o jeho funkci znovu jednat.

„Po soudu jsem čekal, že se mi Hrad ozve. Pana prezidenta jsem kontaktoval osobním dopisem, jak jsme se domluvili. A teď čekám, jaký bude vývoj situace,“ popisuje Pilc.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na otázku, zda prezident zvažuje o Pilcův návrat a zda s ním bude jednat, řekl, že k tomu nemá žádné sdělení.