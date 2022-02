Výběr z médií: více rozsudků online, nové koleje pro studenty v Jihlavě a žádosti o distanční výuku

V českém tisku se v úterý dočtete, že v létě rapidně stoupne počet rozsudků dostupných online. Informuje o tom deník E15. Jihlava by měla mít podle Mf Dnes vysokoškolské koleje pro 400 studentů. A v ústecké Matiční ulici vzniknou další byty pro lidi v nouzi, píše Deník. Více si přečtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:41 1. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

V létě rapidně stoupne počet rozsudků dostupných online, to je titulek deníku E15. Opatření ministerstva spravedlnosti totiž od poloviny roku zpřístupní volně většinu soudních verdiktů na internetu. To by mělo pomoct české justici v tom, aby byly rozsudky v budoucnu více jednotné a předvídatelnější. Prospěšné by mělo být zveřejnění informací i pro občany, díky němu se například budou moct na soudní spor lépe připravit.

Mf Dnes

Jihlava by měla mít vysokoškolské koleje pro 400 studentů. Téma Mf Dnes. Vysoká škola polytechnická Jihlava je chce postavit v nevyužívaném areálu staré nemocnice. Dosud využívala škola k ubytování studentů vlastní budovy nebo pronajaté prostory od magistrátu, ty už ale nevyhovují technickým stavem ani vybavením. Jediná vysoká škola na Vysočině chce nové koleje vybudovat do čtyř let.

Lidové noviny

Pandemie koronaviru odhalila velké personální nedostatky v péči o veřejné zdraví. Napravit to mají například nové studijní obory. Téma úterního vydání Lidových novin. Posílit řady odborníku ale nebude jednoduché, potřeba je dostatek zájemců o studium a čas na jejich vyškolení.

Deník

V Matiční ulici v Ústí nad Labem vzniknou další byty pro lidi v nouzi. Město na ně z rozpočtu poskytne přes 300 tisíc korun. Téma nabízí úterní vydání Deníku. V ulici je také v plánu demolice dvou zdevastovaných činžovních domů. Ústí nad Labem chce těmito kroky ulici zvelebit a vymanit Matiční z pověsti sociálně vyloučené lokality.

Právo

Školy chtějí mít kvůli koronaviru možnost přejít pouze na distanční výuku, aktuální hybridní systém jim nevyhovuje, píše deník Právo. Ministerstvo školství o výjimku k přerušení prezenční výuky žádá stále více škol. Prodloužení ředitelského volna o dalších deset dnů bude Senát schvalovat ve čtvrtek. Školy by ho uvítaly - výuku jim výrazně narušují karantény a izolace učitelů i žáků.