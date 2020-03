Strážníci v Praze od úterý napomenuli 978 lidí bez roušek. Porušení vládního nařízení řešili domluvou

Pražští strážníci zaznamenali od úterý do středečních 19.00 celkem 978 případů porušení zákazu vstupu do MHD, obchodu či veřejné budovy bez zakrytého nosu a úst. Zmíněný zákaz vstupu do MHD platí v Praze od pondělí, do obchodů a veřejných budov od středečního poledne. Vláda pak ve středu schválila zákaz vycházení bez zakrytého nosu a úst, který začne platit o půlnoci ze středy na čtvrtek, uvedla mluvčí městské policie Irena Seifertová.

