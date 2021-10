Rozesílání roušek před volbami bylo v rozporu se zákonem. Úřady neoprávněně použily osobní údaje

Pět roušek a respirátor. Takový balíček dostaly loni na podzim miliony tuzemských domácností. Ochranné pomůcky putovaly všem lidem nad 60 let či se zdravotním hendikepem. Úřad pro ochranu osobních údajů nyní podle zjištění serveru iROZHLAS.cz rozhodl, že resorty vnitra a práce porušily zákon, když použily údaje z evidence obyvatel. Praha 14:30 29. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Problematika distribuce roušek byla a je v gesci ministerstva vnitra,“ reagovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Loni v září, těsně před krajskými volbami, nechala vláda seniorům a lidem se zdravotním hendikepem rozeslat balíčky s respirátory a rouškami.

Na rozesílání se podílela ministerstva vnitra a sociálních věcí pod vedením Jana Hamáčka, respektive Jany Maláčové z ČSSD, přičemž adresy obdarovaných pocházely z evidence obyvatel.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) po více než ročním prověřování dospěl k závěru, že oba resorty, společně s Českou správou sociálního zabezpečení, porušily zákon.

„U všech případů úřad (pro ochranu osobních údajů) dospěl k závěru, že byly porušeny povinnosti při zpracování osobních údajů, kdy zejména nebyl prokázán relevantní právní základ pro toto zpracování,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz mluvčí úřadu Tomáš Paták.

Podle něj se navíc ministerstvo vnitra a správa sociálního zabezpečení dopustily dalších dílčích pochybení.

Končící ministryně práce a sociálních věcí a kandidátka na předsedkyni ČSSD Jana Maláčová všechnu odpovědnost připisuje stranickému kolegovi Janu Hamáčkovi. „Problematika distribuce roušek byla a je v gesci ministerstva vnitra,“ řekla.

Vnitro vs. ústav

Jan Hamáček dosud na zaslané otázky nereagoval, už loni ale odrážel kritiku způsobu, jakým rozesílání roušek probíhalo.

Státní ústav pro kontrolu léčiv tehdy uvedl, že Česká pošta porušila požadavky na distribuci roušek a respirátorů, protože zdravotnické prostředky by neměly mít porušené balení. Pracovníci pošty ale roušky vybalovali z originálních balení o 50 kusech a vkládali do obálek po pěti.

„Pokud by se ukázalo, že se Státní ústav pro kontrolu léčiv bude snažit o znemožnění distribuce ochranných prostředků obecně obyvatelstvu, tak to podle mě splňuje i rozměr obecného ohrožení. Ale to je na právnících,“ reagoval Hamáček.

Bez sankce

Jak ministerstva, tak správa sociálního zabezpečení byla podle mluvčího ÚOOÚ Patáka na pochybení upozorněna.

Úřad dále v rámci dalšího šetření zjistil, že Česká pošta, která balíčky rozesílala, svěřené osobní údaje smazala. „Tudíž k jejich dalšímu zpracování nedochází,“ dodal mluvčí.

Navzdory porušení zákona nicméně úřadům žádná sankce nehrozí, jelikož zákonodárci před časem pokutování orgánů veřejné správy zakázali zákonem. Ministerstvo vnitra se díky tomu už dříve vyhnulo více než milionové pokutě za to, že neuhlídalo osobní údaje desetitisíců lidí.

Tento resort také jako jednoho z nejčastějších porušovatelů ochrany osobních údajů jmenovala v rozhovoru pro Radiožurnál končící šéfka úřadu Ivana Janů.