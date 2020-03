Nejen drobní prodejci, na ochranných respirátorech vydělal i Mall.cz. Nabízel jeden i za 500 korun

Jedna z účinných ochranných pomůcek před nakažením se novým typem koronaviru 2019-nCoV jsou respirátory typu FFP3, které nedávno stály v průměru 80 korun za kus. Velká poptávka z nich ale udělala nedostatkové zboží, na jehož prodeji se snaží vydělat jednotlivci i velkoobchody. Internetový prodejce Mall.cz od konce ledna prodal 44 tisíc respirátorů a vytvořil i speciální balíčky po deseti kusech, kdy jedna rouška vyšla na 500 korun. Praha 17:50 4. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Respirátor FFP3 | Foto: Mall.cz

Mnoho prodejců v České republice se sílící hrozbou šířícího se koronaviru, a tím i vzrůstající poptávkou, zareagovalo také zvýšením cen respirátorů a ochranných roušek. V mnoha případech došlo řádově k nárůstu o stovky i tisíce procent.

Nařízení ministerstva Ministerstvo zdravotnictví kvůli novému koronaviru zakazuje od středy 4. března vývoz respirátorů třídy FFP3 mimo Česko a jejich prodej všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy.V úterý to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Také jeden z největších internetových prodejců na českém trhu Mall.cz podle mluvčí Pavly Hobíkové zareagoval na poptávku a nabízel respirátory v balení po více kusech. Za 10 kusů respitárů typu FFP3 zaplatili zákazníci 4999 korun. „Multipacků jsme měli v prodeji 300 kusů po 10 respirátorech. Vyprodali se během necelých dvou dní,“ uvedla mluvčí na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Cena respirátou typu FFP3 se přitom donedávna pohybovala kolem 80 korun. Nárůst ceny respirátorů je tedy o více než 600 %.

K nejprodávanějším produktům patřily respirátory s výdechovým ventilkem. „V současné době jsou respirátory FFP2 a FFP3 vyprodané. S dodavateli nyní jednáme o doplnění respirátorů s filtrační třídou FFP2,“ odpověděla mluvčí na dotaz redakce. Od konce ledna prodal podle sdělení Mall.cz 44 tisíc respirátorů. Momentálně respirátory FFP2 nabízí v cenovém rozmezí 100 až 500 korun.

Čím vysvětluje Mall.cz zvýšení cen? „Ceny roušek i respirátorů se v průběhu posledních týdnů velmi mění. U každé poptávky nám dodavatelé posílají nové ceníky, kde aktualizují nákupní ceny.“

Obchod se strachem

Kromě intenetových prodejců se na respirátorech podařilo vydělat i jednotlivcům, kteří ochranné pomůcky na internetu nabízeli v ceně od tisíce až do pěti tisíc korun za kus. Některé z nich navštívili redaktoři Radiožurnálu.

Třeba žena vystupující pod jménem VKubeckova na dota, zda je podle ní v pořádku zneužívat obavy lidí a prodávat jim předražené roušky, odvětila suše: „Oni to podcenili, ne?“

Sama přiznala, že si respirátory koupila na internetu jen proto, aby na nich pak mohla vydělat. K dispozici má prý čtyři. „Já ty peníze potřebuju na kastraci svých koček, to je drahý,“ vysvětlila. Jeden respirátor nabízela za 5000 korun.

‚Vozím to z Finska‘

Strach lidí z viru se snaží využít i mladík, který se představil jako Honza z Prahy. Na jednom z inzertních serverů nabízel až 600 respirátorů s nejvyšší možnou ochranou, každý za tisícovku.

„Vozím z Finska, mám tam naštěstí známé a ti mi pomáhají to tam shánět,“ vysvětlil. Respirátorů prý prodal už asi tři sta. „Máme tady volný obchod, a když sem dokáže člověk dostat něco, co lidi potřebují? Takže si nemyslím, že by to bylo parazitování,“ řekl Radiožurnálu.

Další, kdo se rozhodl na koronaviru vydělat, je řemeslník z Krupky. „Kupoval jsem to na firmu, dělal jsem si zásoby a teď to přišlo vhod,“ řekl v předsíni svého domku v Krupce u Teplic. „Používám je, když se lakuje a takový ty věci,“ dodal. V Krupce provozuje pneuservis.

1. března, když ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil první tři potvrzené případy koronaviru v Česku, dával svůj inzerát na internet, měl respirátorů 75. I on nabízel jeden za tisíc korun. Po dvou dnech mu jich zbylo 31.