Roušku nenoste, dál si ale myjte ruce a dodržujte rozestupy, říká hlavní hygienička Rážová

V pondělí skončila plošná opatření spojená s koronavirem. Restaurace mohou zůstat otevřené i po 23. hodině a po třech měsících si mohou lidé sundat roušky ve většině vnitřních prostor. Netýká se to ale Karvinska a Frýdecko-Místecka. Podle posledních testů je mezi horníky dolů ČSM Sever a Jih nejméně 15 % nakažených. Hlavní česká hygienička Jarmila Rážová ale pro Radiožurnál uvedla, že to není důvod ke znepokojení. Praha 9:06 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní hygienička Jarmila Rážová. | Zdroj: Profimedia

Znepokojuje vás rostoucí počet potvrzených případů na Karvinsku?

Úplně mě to neznepokojuje. Kolem 10 až 15 procent pozitivních případů je z testování horníků v OKD a kolem 10 procent pozitivit jsme zaznamenávali i při testování předchozích dolů, které v rámci OKD testovány byly. Znamená to sice, že lokální ohnisko existuje a může docházet k přenosu, ale pozitivní je, že naprostá většina onemocnění horníků a jejich rodin jsou bezpříznaková nebo lehká. Minimum z nich je hospitalizováno. Proto mě to tolik neznepokojuje.

Ohnisko na Karvinsku tvoří až dvě třetiny nově nakažených v Česku. Většina nemá žádné příznaky Číst článek

Česká lékárenská komora upozornila, že roušky jsou nadále povinné i v lékárnách. Můžou roušky vyžadovat ještě taxi služby, obchody nebo meziměstské autobusy?

Kromě dvou regionů, o kterých jsme mluvili – tedy Karvinsko a Frýdek-Místek -, jsou na území zbytku státu roušky v dopravních prostředcích roušky víceméně zrušeny.

Ale co když řidič řekne: Nasaďte si roušku? Mám to udělat, nebo ne?

Může vás k tomu vyzvat, ale není to úplně v souladu s opatřením, protože jsme to zrušili.

Karviná a Frýdek-Místek Pro zasažené regiony Moravskoslezského kraje nadále platí povinnost nosit ve vniřních prostorech roušky, nebo si jinak zakrývat ústa a nos, restaurace a bary musí být mezi 23. a 8. hodinou uzavřené a akcí v uzavřených prostorech se může účastnit maximálně 100 lidí. Roušky musí v Moravskoslezském kraji nadále nosit také třeba kadeřnice a kadeřníci.

Co například zaměstnavatel? Ten může roušku doporučit, ale nikoliv nařídit, pokud to chápu dobře.

Může doporučit, nemůže nařídit. Obecně je z našeho doporučení zrušena povinnost nosit roušky. Doporučit ji zaměstnavatel ale určitě může.

Co byste doporučila lidem dál vy? Jak se před nákazou chránit?

Kromě ohnisek, hlavně Karviné, je velmi dobrá epidemiologická situace. Ve venkovních prostorech proto doporučuji chodit bez roušek, i kvůli tomu, že bude horko. Dál si pravidelně mýt nebo dezinfikovat ruce, dodržovat odstupy od dalších lidí a hlavně, pokud se necítím dobře a vykazuji známky respiračního onemocnění, nemusí jít nutně o covid-19, je lepší zůstat doma.