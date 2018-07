V Královéhradeckém kraji zakázali rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Nařízení platí i v Praze

V Královéhradeckém kraji od středy platí zákaz rozdělávání ohně ve volné přírodě. Omezení platí do odvolání, uvedli zástupci kraje. Opatření vyhlásil na doporučení hasičů hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). Stejný krok podnikly už dřív Praha a Středočeský kraj. Hradec Králové 10:37 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákaz rozdělávání ohňů platí v Praze i ve Středočeském a Královehradeckém kraji | Foto: Anna Kottová

„Po posouzení situace jsem se rozhodl vyhlásit pro celé území Královéhradeckého kraje období mimořádných klimatických podmínek," uvedl hejtman, který je odpovědný za oblast krizového řízení a fungování Integrovaného záchranného systému. Kraj proto lidi žádá, aby v lese či jinde ve volné přírodě nerozdělávali oheň ani nekouřili.

V Praze platí zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech, ohrozit to může i pálení čarodějnic Číst článek

Za riziková místa jsou považovány lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů, lesoparky, parky, zahrady, sklady sena a slámy do vzdálenosti 50 metrů nebo zemědělské plochy, které by se mohly vznítit. Kromě rozdělávání ohně v lesích a volné přírodě je zakázáno i kouření, používání pyrotechniky, lampionů, spalování odpadů a jiného hořlavého materiálu nebo táboření v lese mimo vyhrazená místa.

Ohrožená skalní města

V Královéhradeckém kraji patří v období sucha k nejohroženějším oblastem skalní města na Náchodsku a Jičínsku a také rozsáhlejší plochy polí v nížinách.

„Oproti loňskému roku jsou požáry kvůli suchu četnější. Od 1. června do 25. července evidujeme v kraji 30 požárů v lesích a volné přírodě a sedm požárů zemědělské techniky. Loni za stejné období jsme měli jen dva požáry zemědělské techniky a 19 požárů porostů,“ řekla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová. Podle ní bylo v kraji mimořádné opatření kvůli suchu vyhlášeno naposledy v roce 2015.

Požár na Náchodsku

Desítky hasičů v úterý likvidovaly například požár pole s obilím na ploše 150 krát 200 metrů u obce Vlkov na Náchodsku. Oheň způsobil škodu asi 35 tisíc korun.

Tropické počasí má pokračovat i v následujících dnech. Také ve čtvrtek má být v Královéhradeckém kraji jasno až polojasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti ojediněle, na horách místy, přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty mají dosahovat až 30 stupňů Celsia.

Vysoké riziko vzniku požárů kvůli dlouhotrvajícímu suchu je podle meteorologů v Libereckém kraji, Plzeňském kraji, Praze, Středočeském a Ústeckém kraji.