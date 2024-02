Česko profituje z členství v EU. Vadí mi ale dotace a byrokracie, vysvětluje Vlažný příznivce Unie

Téměř polovinu svého života žije 44letý Petr Kolář z Ústecka jako občan Evropské unie. Původní nadšení z členství u něj postupně vyprchalo. Na Unii změnil názor hlavně kvůli byrokracii. A nelíbí se mu ani systém rozdělování dotací. Sám se označuje za Vlažného příznivce Unie. Takto smýšlejících je podle průzkumu agentury STEM pro Český rozhlas v rámci projektu Rozdělení Evropou 21 procent obyvatel Česka. Rozděleni Evropou Ústí nad Labem 7:00 29. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Kolář z Ústecka se označuje za Vlažného příznivce Unie | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

„Líbí se mi ta původní myšlenka Evropské unie, proč v 50. letech vznikla. Volný pohyb pracovních sil, zboží, společný trh,“ vyjmenovává Petr Kolář.

Negativně naopak vnímá dotační politiku. „Dotace, které se rozdělují, které se vezmou na daních v jednotlivých státech, a pak se přerozdělují do jiných států, mi přijdou nespravedlivé. Negativně vnímám také byrokracii a pokus o centralizaci moci do Bruselu,“ popisuje svůj postoj k Evropské unii.

Stavební technik mezi plány a vybavením ve své kanceláři ale zároveň přiznává, že právě dotace vnímá pro Česko v tuto chvíli jako výhodu. „Myslím, že Česko má víceméně v tuto chvíli benefit ze členství v Evropské unii. Bohužel v základě je to dopad, u kterého jsem říkal, že se mi nelíbí,“ připouští Kolář, který sám sebe označuje za Vlažného příznivce EU.

Zároveň ale připomíná, že Česko do Evropy patří, a to i na základě historie: „Jsem rád za kulturní a historické dědictví Evropy.“

Otec dvou dětí nevidí problém ani s případným zavedením společné evropské měny. Jasné rozhodnutí ale mají podle něj udělat hlavně odborníci.

„K české koruně nemám emocionální vztah, že bych tvrdil, že za každou cenu musí zůstat. Myslím, že na to by měla odpovědět politická, ekonomická a odborná veřejnost,“ doplňuje.

Neutrálně se staví také možnému dalšímu rozšíření sedmadvacítky. Zároveň ale připouští odpor k možnému posílení pravomocí unijních orgánů.

„Co se týká přijímání nových členů, tak ano. Souhlasím s tím, aby do Evropské unie vstoupily další země. Pokud splní nějaké standardy. Ale určitě nesouhlasím s dalším přesunem pravomocí z jednotlivých států k centrální, řekněme, vládě v Bruselu,“ nastiňuje svůj názor Kolář.

Naopak ohledně možného vystoupení z Unie je nekompromisní.

„Myslím, že vystoupení z EU by pro nás znamenalo ztrátu obrovských příležitostí v rámci obchodních příležitostí. Znamenalo by to ztrátu vlivu na dění v Evropě, byť nemáme velký vliv, ale určitě nějaký ano. A určitě nějaká izolace od ostatních, v rozhodovacích pravomocích, v rámci imperiální snahy Ruska. Byli bychom tomu vydání napospas,“ uzavírá Petr Kolář, který si podle jeho slov neumí představit, co by se muselo stát, aby požadoval vystoupení Česka z Evropské unie.