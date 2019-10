Jedna Babiše podporuje, druhá proti němu demonstruje. Poslechněte si, co si řekly u jednoho stolu

Hádky o podporu prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše nebo exministra financí Miroslava Kalouska dělí nejednu českou rodinu či přátele. Audiodokument, který vznikl v rámci projektu Českého rozhlasu Rozděleni svobodou, přivedl dvě ženy opačných názorů k jednomu stolu. Natáčení probíhalo v době srpnových demonstrací na Letné a před rozhodnutím v kauze Čapí hnízdo. rozděleni svobodou Praha / Hradec Králové 12:31 26. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Byla jsem si jistá, že volím toho správného člověka, že má podobné smýšlení jako já.“ Foto ze srpnové demonstrace na Letné | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mnoho let jsem volila ODS, mnoho let už je nevolím,“ říká Dana Marečková, 63letá dáma a bývalá podnikatelka. Dnes je v důchodu, bydlí v pěkném, pohodlném a udržovaném domě na kraji Hradce Králové.

Je voličkou Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, ve druhé prezidentské volbě dala hlas Miloši Zemanovi. A je také jednou ze dvou žen, se kterými probíhalo natáčení.

„Byla jste se někdy na Andreje Babiše podívat?” ptám se jí začátkem srpna, kdy jsme se poprvé sešly.

„Samozřejmě, že jsem byla. Mám od něj podepsanou knížku ‚O čem sním, když náhodou spím‘. Jo, jsem jejich fanda. Viděla jsem, že je to pracovitý člověk, vizionář, a že by skutečně rád dostál svým slibům. Byla jsem si jistá, že volím toho správného člověka, že má podobné smýšlení jako já,“ vypráví Dana Marečková.

„Napadlo mě mu i psát, ale nemohla jsem najít adresu. Pak jsem zkoušela volat na číslo jejich kanceláře, ale nikdy jsem se nedovolala. Měla jsem chuť mu říct: Vydržte, ta hysterie je jen chvilková a ono je to přejde,” pokračuje. Z jejích slov i gest je znát, že Andreji Babišovi upřímně fandí.

Advokátka na demonstracích

Druhá respondentka je čtyřiačtyřicetiletá Alena Košťálová z Prahy. Má šestiletou dceru, je advokátka a také pravidelná účastnice demonstrací spolku Milion chvilek pro demokracii. I do školky, kde vyzvedávala dceru, nosila jejich letáčky. Tykáme si, protože jsme sousedky.

„Ty jsi byla včera na demonstraci, viď?“ ptám se jí hned na úvod našeho povídání, ke kterému jsme se sešly ráno 22. srpna. O den dřív proběhla demonstrace Milionu chvilek pro demokracii k výročí srpnové okupace.

„No samozřejmě, já tam nemůžu chybět. Bylo to moc hezké… Naši přijeli s Rozárkou na demonstraci, sešli jsme se na Václaváku. Já jsem vytáhla křídy a Rozárka předvedla celému Václaváku, že umí napsat Babiš bez diktování. Když chce napsat cokoliv jiného, tak to musím diktovat po písmenkách, ale Babiše vystřihne ein zwei,” vypráví Alena Košťálová.

A vypráví dál. O tom, proč nemá ráda premiéra Babiše, co jí vadí na jeho vládě a proč nekupuje výrobky firem z koncernu Agrofert z Babišových svěřenských fondů.

„Je to jednoduchý. Vlezeš do obchodu a nesmíš si vybrat to nejlevnější, to je Babišovo stoprocentně. Pak je střední cesta, tam musíš najít výrobce a pak je to nejdražší a to Babišovo nebude,” říká Alena.

„Ty jsi mi vyprávěla, že jste s Rózou (Alenina dcera, pozn. red.) chodily po obchodech a lepily jste samolepky na Babišovy výrobky. Je to tak?” ptám se ještě.

„To jsme dělaly, ale už to neděláme. Lepily jsme tam lebku se zkříženými hnáty. V Lidlu jsme to lepily na maso. A já jsem jednou těmi samolepkami oblepila jeden stánek Parkysu, ale už to neděláme. Jenže pak jsem si říkala – no co to dělám, co jí to učím? A pak zase, že je to pro dobrou věc. Ale pravda je, že je to pro mě na hraně. Máme těch samolepek doma spoustu, ale už to nelepíme,” se smíchem říká Alena Košťálová.

A stejně tak vypráví nad jinou kávou v Hradci Králové Dana Marečková. Vysvětluje, kdy přestala volit ODS, proč volí Babiše nebo proč jí nevadí jeho kauzy ani trestní stíhání (které bylo po natáčení dokumentu zastaveno, pozn. red.), či evidence ve svazcích spolupracovníků StB.

„Jestli něco udělal, ať mu to dokážou, jinak ať tu hysterickou kampaň přestanou vést,“ říká emotivně.

Přímá volba prezidenta

Úvahy o rozdělené české společnosti, jak o ní mluvíme teď, se objevily pro první přímé volbě prezidenta, kde se ve finále utkal Miloš Zeman s Karlem Schwarzenbergem. Rozdělení na dva tábory totiž po volbách neutichlo a naopak se začalo stupňovat. A i volební výsledky začaly ukazovat, že velká a malá města, starší a mladí, chudí a bohatší mají zásadně odlišné postoje k politice.

Společnosti postupně začala štěpit především tři jména – Miloš Zeman, Andrej Babiš a Miroslav Kalousek. V debatách na internetu, sociálních sítích či v médiích působí oba tábory nesmiřitelně.

Právě na rozdělenou společnost zareagoval spolek Milion chvilek pro demokracii, který začátkem loňského roku rozjel sérii protestů proti současné vládě Andreje Babiše, ale i proti prezidentu Miloši Zemanovi. Několikaměsíční vlna vyvrcholila červnovou demonstrací na pražské Letné, kam přišlo podle odhadu organizátorů více než čtvrt milionu lidí.

„Vždycky jsem si říkala, kdo tam tak může být, já vždycky měla práci, abych si tohle mohla dovolit… Nikdy bych nejela na Letnou. Jezdí tam lidi, co jsou na dávkách,” odsuzuje účastníky demonstrací podle očekávání Dana Marečková.

Alena Košťálová je přitom jednou z těch, kdo na tyto protesty pravidelně chodí. A bere i dceru.

O postojích obou dam je jasno. Takže je čas udělat další krok - seznámit je a nechat, aby o politice podebatovaly společně.

Jak ostré budou jejich názory tváří v tvář? Řekne Dana Marečková do očí Aleně Košťálové, že na demonstrace chodí lidí na dávkách, kteří nemají co dělat? Jak Alena Košťálová obhájí svoji kritiku Andreje Babiše? A skutečně je jejich pohled na politiku tak odlišný, jak se z počátku zdálo?

Poslechněte si audidokument (přehrávač najdete nahoře v článku) s názvem DUEL, který vznikl pod dramaturgickým vedením Ivana Studeného.