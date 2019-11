ŽIVĚ: Lídři u jednoho stolu. Projekt Rozděleni svobodou vrcholí debatou předsedů parlamentních stran

Projekt Rozděleni svobodou, jímž Český rozhlas připomíná výročí sametové revoluce, vrcholí. Kam jsme se jako společnost za třicet let života ve svobodě a demokracii dostali? Jak česká společnost po těch třiceti lety vypadá, co ji spojuje a co ji – především - rozděluje. A jak to změnit? Na to v přímém přenosu debaty odpovídají lídři devíti stran, které mají svůj poslanecký klub ve sněmovně. Moderuje Jan Pokorný.

