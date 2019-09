ŽIVĚ: Proč si nerozumíme? Sledujte debatu Plusu s Kuberou, Minářem či Wagnerovou

Česká společnost se nedělí na dva tábory, ale do šesti tříd. Vyplynulo to z unikátního průzkumu pro Český rozhlas. Nelišíme se jen příjmy a majetkem, ale třeba také tím, jak blízko máme k ostatním lidem, zda věříme ve smysluplnost demokracie či jestli se díváme častěji na Novu, nebo na Netflix. A právě o tom, jaká témata štěpí českou společnost, je čtvrteční Veřejná debata Českého rozhlasu Plus v Ústí nad Labem. Moderuje ji Michael Rozsypal.

