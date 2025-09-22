Rozdíl až 18 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo během dne v Karlovarském kraji, nejtepleji ve Zlínském

Česko zažívá mimořádné teplotní rozdíly. Zatímco v Karlovarském kraji byly teploty kolem 8 stupňů Celsia, bylo zataženo a pršelo, na jihovýchodě Moravy – hlavně na Zlínsku a Vsetínsku – naměřili meteorologové přes letních 25 stupňů Celsia. Celkem dosahovaly teplotní rozdíly až 18 stupňů, informoval Český hydrometeorologický ústav.

Český hydrometeorologický ústav registruje mimořádné rozdíly v teplotách v rámci ČR, až 18 stupňů Celsia

V úterý už se teplota v rámci území vyrovná. Na západě a severozápadě Čech se paradoxně oproti aktuálním teplotám lehce oteplí, na Moravě a ve Slezsku naopak ochladí o více než 10 stupňů Celsia.

Od úterý do pátku bude v Česku oblačné až zatažené nebe, od úterý se nejvyšší denní teploty na celém území budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia.

Pršet bude nejvíc ve středu a ve čtvrtek, ve středu zejména v jižní polovině území, ve čtvrtek hlavně v jihozápadní polovině Česka.

„Středa bude na řadě míst i docela větrná. Kombinace teplot jen lehce přes deset stupňů Celsia, deště a větru bude na některých místech budit ‚pravý podzimní‘ dojem,“ napsal Český hydrometeorologický ústav na facebooku.

Pátek už by měl být beze srážek. Na víkend se nebe také vyjasní a nejvyšší denní teploty meteorologové očekávají mezi 14 a 19 stupni Celsia.

