Rozdíl až 18 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo během dne v Karlovarském kraji, nejtepleji ve Zlínském
Česko zažívá mimořádné teplotní rozdíly. Zatímco v Karlovarském kraji byly teploty kolem 8 stupňů Celsia, bylo zataženo a pršelo, na jihovýchodě Moravy – hlavně na Zlínsku a Vsetínsku – naměřili meteorologové přes letních 25 stupňů Celsia. Celkem dosahovaly teplotní rozdíly až 18 stupňů, informoval Český hydrometeorologický ústav.
V úterý už se teplota v rámci území vyrovná. Na západě a severozápadě Čech se paradoxně oproti aktuálním teplotám lehce oteplí, na Moravě a ve Slezsku naopak ochladí o více než 10 stupňů Celsia.
‚Jako nebe a dudy.‘ Výstražný systém zachraňuje při povodních životy, v roce 1997 pomáhal fax
Číst článek
Od úterý do pátku bude v Česku oblačné až zatažené nebe, od úterý se nejvyšší denní teploty na celém území budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia.
Pršet bude nejvíc ve středu a ve čtvrtek, ve středu zejména v jižní polovině území, ve čtvrtek hlavně v jihozápadní polovině Česka.
„Středa bude na řadě míst i docela větrná. Kombinace teplot jen lehce přes deset stupňů Celsia, deště a větru bude na některých místech budit ‚pravý podzimní‘ dojem,“ napsal Český hydrometeorologický ústav na facebooku.
Pátek už by měl být beze srážek. Na víkend se nebe také vyjasní a nejvyšší denní teploty meteorologové očekávají mezi 14 a 19 stupni Celsia.