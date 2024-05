Rozhledna na Vlčí hoře, kterou zničil požár, uvítala znovu turisty. Podezřelého ze zapálení čeká soud

„Když jsem sem doběhl v šest hodin ráno čtvrtého, tak tam stály hasičské vozy a hasilo se. Nezbylo vůbec nic. Zbyl mi rozbitý zvoneček a hrníček pro babičku, nic víc. To byl takový žár, že se vypařil i trojdílný hliníkový žebřík,“ vzpomíná Miloš Janda, majitel shořelé chaty, na loňský ničivý požár.

Zatímco jeho chata kompletně shořela, rozhlednu se hasičům ještě podařilo zachránit. Upřesňuje nezávislá místostarostka Krásné Lípy Jana Droběčková. „Byly poničené některé schody přímo v rozhledně, u kterých jsme do týdne zajistili jejich opravu. Potom jsme domluvili firmu a čekali jsme na opláštění, které se muselo kvůli požáru a dýmu celé sundat.“

Jednotlivé události připomínají takové malé destičky, které jsou připevněné uvnitř. První destička připomíná rekonstrukci oken v roce 1972. Poslední je z letoška. „Jaro, léta páně 2024 proběhla rekonstrukce dřevěného opláštění věže rukou Františka France Maštalíře. No a také rukou mnoha dalších. Důležité je, že výsledek je tady a že můžeme chodit i po schodech, dodává s úlevou senátor Zbyněk Linhart za Starosty a nezávislé.

Destička připomínající rekonstrukci dřevěného opláštění věže | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Škody radnice vyčíslila na 1,7 milionu korun. Náklady pokryla pojistka a dalších zhruba 600 tisíc se podařilo vybrat díky dobročinné sbírce. Peníze chce Klub českých turistů investovat do další rekonstrukce.

„Udělat na tom betonovou desku se zábradlím a byla by to vyhlídka a možná by tam mohlo být i nějaké zastřešení nebo sezení. Můžeme si myslet, že by byl hezký nějaký stánek nebo občerstvení, ale je problém to sem dostat,“ uvažuje nahlas předseda Klubu krásnolipských turistů Václav Hieke.

Otevření zrekonstruované vyhlídkové věže přilákalo mnoho návštěvníků | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas